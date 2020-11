Reacţia partidului dupa ce Daniel Tudorache a anuntat ca se suspendă din PSD

PSD a trimis un comunicat de presă referitor la decizia lui Tudorache de a se suspenda din partid: „Partidul Social Democrat a luat act de decizia domnului Daniel Tudorache de a se suspenda din partid. Este un gest de onoare. Suntem convinşi că Daniel Tudorache va clarifica toate aspectele care îl vizează şi îşi va dovedi nevinovăţia", au transmis reprezentanţii PSD.

„În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat şi sper ca Justiţia să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol şansele reale de câştigare a alegerilor parlamentare pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani şi în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică", a scris fostul primar pe Facebook.

Anterior, acesta a reacţionat după ce a fost audiat 12 ore la DNA: „Indiferent cât de neplăcut este acest subiect, am promis că vă voi ţine la curent cu mersul anchetei. Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicaţii pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, aşa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiţie şi voi contribui activ la aflarea adevărului. Totuşi, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgenţă, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculaţiilor, deşi tentaţia este foarte mare...", declara fostul primar al Sectorului 1.

O cauţiune de un milion de euro a fost stabilită în cazul fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, cercetat de DNA. Cauţiunea în cazul fostei sale soţii a fost stabilită la 200.000 euro, iar în al menajerei la 75.000 euro. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie anunţă că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 din Bucureşti, pentur complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor.

În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă. Totodată, celor trei li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020.