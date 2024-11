"Regina contractelor cu statul" alături de liderii PSD ca susținătoare a lui Marcel Ciolacu. Premierul lămurește lucrurile

În primele rânduri ale sălii C.A. Rosetti din Palatul Parlamentului a fost remarcată, la dezbaterea electorală transmisă la Antena 3 CNN joi seară, o prezență feminină alături de liderii partidului, ca susținătoare a candidaturii lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, la alegerile prezidențiale.

Este vorba despre Mihaela Neagu, supranumită „Regina contractelor cu statul". Neagu a vândut către statul român în ultimele 11 luni, potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP): lapte, mobilier școlar, rații militare, consumabile medicale, zahăr și servicii de curățenie, mai scrie publicația de investigații. Ea a câștigat, recent, contracte de la două primării PSD ai căror edili au fost la câțiva metri de ea în seara dezbaterilor, arată sursa citată.

6.763.626 lei într-un contract de mobilier școlar făcut cu Primăria Craiova pe 8 iulie 2024;

575.486 lei într-un alt contract cu Primăria Craiova, tot mobilier școlar, pentru Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova, în octombrie 2024;

24.471.086 lei, acord-cadru cu Primăria Sector 4 (primar Daniel Băluță) pentru mobilier școlar prin PNRR, pe 11 aprilie 2024, alături de altă firmă, una de tâmplărie din Teleorman.

Într-un grafic al cifrelor de afaceri și al profitului în ultimii 15 ani, firmele Mihaelei Neagu au avut câte un moment de creștere accentuată. Libro în 2015, Best Achiziții în 2020, anul pandemiei, cu o ușoară descreștere în 2021 și un boom în ultimii doi ani.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, în legătură cu prezenţa Mihaelei Neagru, despre care presa a relatata că are peste 1800 de contracte cu statul, că aceasta nu a fost pe lista de invitaţi şi că prim-vicepreşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, l-a întrebat de trei ori cine este doamna. Ciolacu a precizat că atunci când sunt alegeri "unii bagă capul în poză", dar a adăugat că nu ştie la ce i-a folosit Mihaelei Neagu acest lucru. El a mai precizat că nu o cunoaşte pe Mihaela Neagu.

"Dacă şi eu am făcut cei 500 de invitaţi sau cine a venit.... Am întrebat, am înţeles că nu a fost pe lista de invitaţi, lucrul pe care l-au transmis şi colegii mei. S-au dus vreo şase persoane şi au invitat-o să nu mai stea în primul rând. Sorin Grindeanu m-a întrebat de vreo trei ori cine este doamna. Olguţa m-a întrebat, Mihai m-a întrebat Acum să ne întoarcem. Ca domnul Hrebenciuc, când sunt alegeri, unii bagă capul în poză. Nu ştiu la ce i-a folosit doamnei să bage capul în poză la dezbaterea mea. Am cerut toate listele de invitaţii ale noastre", a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă ştie cine a invitat-o la dezbatere, liderul PSD a răspuns: "Mi s-a spus foarte clar că doamna Mihaela... nu ştiu cum o mai cheamă, Mihaela Neagu... Am citit şi eu în Hotnews că este regina contractelor. Câte contracte are?"

După ce i s-a spus că Mihaela Neagu are 1800 de contracte cu statul, Ciolacu a afirmat: "Ştiţi cine este preşedintele Consiliului Judeţean de la Botoşani? Ştiţi câte contracte are cu statul român? 7800 de contracte cu statul român, în valoare de trei miliarde de euro. Este preşedintele Consiliului Judeţean, membru în Biroul Politic al Partidului Naţional Liberal. Deci, dumneavoastră mă criticaţi pe mine că o persoană neinvitată, şi vă spun neinvitată, am tot stafful meu, puteţi vorbi cu el, s-au dus şase persoane şi au zis, "Doamnă, plecaţi". "Nu plec, domle', am venit la dezbatere, e dezbatere publică", am înţeles, am depăşit. E foarte greu de crezut aşa ceva, şi vă înţeleg. În ce perioadă a avut doamna contracte? În perioada de pandemie. Când era domnul Orban, domnul Câţu, erau primii-minişti. Nu o cunosc pe doamna. Nu mă ocup de cumpărat zahăr", a declarat Ciolacu.

"Dar, pe de altă parte, avem un lider al Partidului Naţional Liberal, membru marcant al Partidului Naţional Liberal, îl avem pe regele regilor contractelor cu statul, 7800 de contracte în valoare de trei miliarde de euro şi nimeni nu spune nimic. Nu vi se pare cumva cam curios? Că mie mi se pare curios. Eu înţeleg să ştim adevărul. Dar nu vi se pare curios numai într-o anumită direcţie. Eu am înţeles politica şi... Eu nu vreau să joc în aceste reguli. Dacă vrem să schimbăm ceva în ţara asta", a mai transmis Marcel Ciolacu.