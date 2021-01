Scandal cu filaje în PNL Timiș: Mitocănia tribală de care da dovada aduce o pata de rusine permanenta pe obrazul partidului!

Războiul intern din filiala Timiș a Partidului Național Liberal a reizbucnit după „pauza de iarnă". Pe grupul de Whatsapp al primarilor liberali a fost postat un clip care arată că Alin Popoviciu, Marilen Pirtea, Petru Roman, Claudiu Buciu și alți oponenți ai lui Alin Nica se întâlnesc la un restaurant din Timișoara.

Imaginile au stârnit discuții aprinse în grupul liberalilor. "Am fost și eu", a scris, râzând, Claudiu Buciu, primarul din Lugoj, care nu apare în imagini, conform pressalert.ro

"PNL Timiș, sub actuala conducere, devine un fel de enclavă comunistă în care întâlnirile membrilor care au idei proprii (și care nu se roagă la actuala conducere, ori care nu au aderat la «ideologia» ei) sunt catalogate ca fiind clandestine. Lipsa de bărbăție a actualei conduceri a PNL Timiș ne va costa enorm la următoarele alegeri. Mitocănia tribală de care dați dovada aduce o pata de rusine permanenta pe obrazul unui partid construit pe principii sanatoase, subordonate democratiei si progresului, iar nu dictaturii. Faptul că, întâmplător, apare in presa de buzunar un material despre o intalnire perfect normala (in lumea libera, exterioara bulei in care traieste actuala conducere a PNL Timis), iar apoi apare pe grupul primarilor PNL acest filmulet, este, pentru mine, ultima dovada ca trebuie sa renunt definitiv la a colabora politic cu cei care conduc astazi filiala. Si nu doar atat. Voi face publice, mereu, toate derapajele si toate actiunile care dauneaza PNL Timis si care sunt generate de actuala conducere. Sanatatea PNL Timiș este mai importanta decat faptul ca actuala conducere își doreste puterea fara limite in spatiu si timp, fapt pentru care, indiferent de consecinte si indiferent daca cineva mi se alatura (în acest demers principial), voi lua pozitie permanent si radical impotriva a ceea ce ni se intampla", mai spune primarul.