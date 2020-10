Scandal monstru la USR: Unul dintre membrii fondatori a demisionat în semn de protest

Unul dintre membrii fondatori ai USB și avocatul care a înscris USR la Tribunalul București, Dumitru Dobrev, a demisionat din partid, în semn de protest față de ceea ce i s-a întâmplat lui Vlad Teohari. Dobrev anunță că-l va susține în instanță pe Teohari, în procesul pe care acesta îl intentează celor de la USR.

"Mi-am dat demisia din Biroul Național al USR. Sunt unul dintre fondatorii USB și avocatul care a înscris la Tribunalul București USR în aprilie 2016. Am apărat USR de atunci încoace în tot felul de procese, de la contestații la deciziile AEP la înregistrarea alianței pentru europarlamentare.Astăzi, apăr spiritul USR în fața unui partid care și-a uitat principiile și valorile. Când am intrat în politică, alături de Nicușor Dan, am făcut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, în viața mea profesională, în instanțe. În mintea mea, PSD era răul cel mare: cei care calcă justiția, adevărul și democrația în picioare. Zilele astea, răul a fost chiar BN al USR.

Biroul Național al USR, cu o majoritate de 13 la 12, asigurată de echipa fidelă lui Dan Barna : Cătălin Drulă, Ionuț Moșteanu, Claudiu Năsui, Criastian Moș, Radu Mihail, Vlad Botoș, Liviu Malureanu, Diana Mureșan, Silvia Dinică, Iulian Bulai, Cătălin Stancu, Cristina Prună și, desigur, Dan Barna - a invalidat pentru delict de opinie candidatura la Camera Deputaților a lui Vlad Teohari, ales de filiala USR Diaspora pe locul 1 pe listă.

Vina lui Vlad este de a fi semnat acum 11 luni o scrisoare de protest pe care am semnat-o și eu și alte câteva sute de colegi din USR. Chipurile, invalidarea a fost „din motive de integritate". Timp de 11 luni, niciunul din sutele de semnatari nu a suferit vreo sancțiune din acel motiv. Cam atât de gravă este, în realitate, fapta lui Vlad Teohari.

Azi, ca avocat al lui Vlad Teohari, am depus la Tribunalul București contestație față de lista de candidaturi pentru diaspora a USR PLUS la Camera Deputaților. În voi apăra pe Vlad până la capăt pentru a-și găsi dreptatea. Mi-am dat demisia din Biroul Național al USR. Sunt, de acum, la dispoziția Biroului Local Sector 4: aștept să mă excludă, pentru că și eu am semnat scrisoarea semnată de Vlad. Ori am greșit toți, ori echipa Barna sancționează adversarii pe alese.

Pentru mine, este inadmisibil ca partidul pe care l-am construit ca să fie „altfel" să calce în picioare un tânăr valoros și să-l lase pe viață cu stigma că a fost invalidat din motive de „integritate" de partidul din care făcea parte - în realitate, pentru un delict de opinie. Între partid și dreptate, aleg dreptatea. Între USR și valorile USR, le aleg pe cele din urmă.", a scris Dobrev intr-un comunicat de presa.