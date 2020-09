Un primar traseist PSD, vătaf cu dosar de turnator la Securitate, a adunat locuitorii in Biserica si i-a pus sa jure pe Biblie ca-l voteaza!

Te-ai aștepta ca în comunele din imediata vecinătate a Craiovei, în Zona Metropolitană, să găsești condiții de trai foarte apropiate celor din oraș, așa cum se întâmplă în împrejurimile oricărui pol urban important. Și într-adevăr, așa stau lucrurile în unele localități limitrofe Băniei. Dar când intri în Malu Mare, trebuie să fi pregătit pentru o călătorie înapoi în timp.

Primarul în funcție, Ilie Dodocioiu, traseist politic care a schimbat patru partide, iar acum candidează din partea PSD pentru un al doilea mandat, are apucături de moșier, face și desface totul, în interesul propriu și al grupului său de interese, scandalizându-i pe locuitori și îndepărtându-i pe potențialii investitori. Iar acest lucru nu îl spun doar cetățenii comunei, ci chiar unii dintre consilierii locali ai PSD!

De pildă, consilierul PSD Eugen Băileșteanu povestește într-un interviu acordat publicației Jurnal de Craiova, cum primarul Dodocioiu ia deciziile în mod abuziv, după bunul plac, interesându-se doar ce ar putea „ciupi" de pe urma acestora. Locuitorii din Malu Mare îl acuză că a făcut numeroase „jonglerii" funciare, punându-și rapid în posesie apropiații și tergiversând, în acest timp, aplicarea unor hotărâri judecătorești definitive prin care se retrocedează pământuri proprietarilor de drept. Un adevărat boier feudal în haine de edil european al secolului XXI!

Oficial, Ilie Dodocioiu, acum pensionat, a fost medic veterinar. Neoficial - deocamdată-, pare să se fi îndeletnicit cu lucruri mult mai puțin „sănătoase". Numele lui apare în dosarul 3730/2/2020 de pe rolul Curții de Apel București, dosar în care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității cere instanței să constate calitatea lui Ilie Dodocioiu de lucrător/colaborator al Securității comuniste. Poate așa se explică și unele tehnici și tactici de campanie electorală.

Temându-se că-și va pierde o parte dintre susținători, primarul i-a convocat la biserică, acolo unde i-a pus să jure cu mâna pe Biblie - un compromis pe care și Securitatea l-ar fi blagoslovit! - că nu-l vor trăda. Și dacă tot am adus vorba despre susținătorii primarului Dodocioiu, să amintim că printre ei se găsesc personaje cel puțin la fel de controversate:

- Marin Bănică, agreat de edil ca actual viceprimar, face parte din comisia de retrocedări și execută planul de împroprietărire preferențială. El este și manager al proiectului comunal de asfaltare, un proiect găunos și la propriu, și la figurat, așa cum au dezvăluit investigațiile jurnalistice din ultimele săptămâni. Bineînțeles, apropiații lui Bănică au primit și ei posturi călduțe în aparatul primăriei;

- Stelică Mătușa, recompensat de primar cu câteva suprafețe de teren pentru susținerea pe care i-a acordat-o în proiecte de concesionare păguboase pentru comunitate, precum concesionarea Căminului de Bătrâni din localitate, a bălților comunale și a unor terenuri. De notat că Mătușa are la activ o condamnare penală pentru loviri și alte violențe, într-un dosar privind campania electorală din anul 2012, în care fiul său a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Pentru primarul Dodocioiu, acest detaliu nu pare semnificativ: în curând, se pregătește să devină nașul de cununie al fiului lui Stelică Mătușa.

- Ion Păun, consilier local din anul 2016, recompensat și el cu teren din rezerva primăriei;

- Alin Vretu, angajat al primăriei în funcția pompoasă de șef parc auto, în condițiile în care instituția are două autoturisme, un buldo-excavator și un tractor. Probabil, în acest caz, a contat formația profesională, de teolog, a domnului Vretu, căci am văzut că primarul Ilie Dodocioiu nu se sfiește să pângărească cele sfinte.

Tot acest tablou sinistru se completează, din păcate, cu peisajul deplorabil al comunei Malu Mare. Străzi neasfaltate sau asfaltate de mântuială, în prag de alegeri, case neracordate la rețeaua de canalizare și de gaze, probleme majore cu energia electrică și cu alimentarea cu apă. Bălțile comunale - de fapt un complex lacustru cu mare potențial - zac neîngrijite, doar din ambiția primarului Dodocioiu, care nu a reușit să le concesioneze apropiaților săi, din pricina opoziției unor consilieri locali și a locuitorilor comunei. Despre educație, cultură sau transport public nici nu mai are sens să aducem vorba. Ilie Dodocioiu le cere cetățenilor votul pentru un al doilea mandat, însă contestatarii sunt tot mai numeroși și mai vocali. Așa că „boierul roșu" pare a avea zilele numărate în fruntea comunei Malu Mare.