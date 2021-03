Premieră în istoria Bisericii Catolice. Un preot român va fi unul dintre oamenii de încredere ai Papei

Un preot român a fost numit episcop auxiliar de Roma, funcţie aflată în imediata subordine a vicarului Papei Francisc. Este pentru prima dată în istoria bisericii catolice când se întâmplă acest lucru. Preotul, care este de loc din Bacău.

Vatican News notează că preotul român Benoni Ambăruş, sau Don Ben, cum i se spune, a fost numit de Papa Francisc episcop auxiliar în dieceza Romei, încredinţându-i sediul titular de Tronto. Cardinalul vicar Angelo de Donatis a precizat că viitorul episcop Ambăruş va fi delegat pentru caritate, pastoraţia migranţilor - în special rom şi sinti - şi oficiul misionar diecezan. Numirea oficială în funcţia de episcop auxiliar va avea loc pe 1 mai, la Roma. Atunci, alături de cel care va deveni unul dintre oamenii de încredere ai Sfântului Părinte va fi şi o delegaţie din partea Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi. Preotul Benoni Ambăruş spune că nu ştie de ce a fost numit în funcţia de episcop auxiliar, însă bănuieşte un fel de „semnal al Papei Francisc la o mai mare atenţie în valorizarea reciprocă a diferenţelor dintre comunităţi".

"Am avut de-a face cu Sfântul Părinte în toţi anii aceştia... Am impresia că insistă foarte mult asupra atenţiei de a nu pune la o parte pe nimeni, de a avea grijă ca săracii (material, spiritual, relaţional) să fie în atenţia instituţiilor laice, publice, a cetăţenilor de rând şi a bisericii. Insistă foarte mult pe acest lucru. Pronunţă des integrare, iar la Roma sunt 150 de comunităţi creştine, străine, de diferite limbi, rituri care celebrează în biserici, dar au viaţa lor", spune proaspătul episcop. Preotul Benoni Ambăruş are 46 de ani şi slujeşte la o biserică din Roma. A urmat şcoala generală în localitatea natală, în comuna Somuşca din Bacău. A intrat la seminarul din Iaşi când avea 15 ani, iar la 22 de ani a fost trimis să studieze la Roma.

"Trebuia să stau patru ani. patru ni s-au transformat în toţi aceşti ani. În 2000 am fost sfinţit preot la Iaşi şi m-am întors la Roma să îmi fac ultimul an de licenţă în dogmatică. Înainte de plecarea acasă mi s-a cerut să rămân un an de zile la Roma, să merg înapoi în seminar ca educator. Am stat un an şi mi s-a spus mai stai un an, apoi mai stai un an, apoi ia fă-ţi şi tu doctoratul, apoi mi-am găsit o parohie şi în 2007 am decis să rămân definitiv aici", a mai spus proaspătul episcop. Episcopul Romei este Papa Francisc. Are un vicar, care la rândul lui are episcopi auxiliari: cinci episcopi pentru fiecare sector al Romei, apoi mai este un episcop auxiliar care se ocupă numai de pastorala sanitară, spitale, clinici, iar Don Ben este al şaptelea episcop auxiliar.