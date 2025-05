A fost creat primul tabel periodic al algoritmilor de inteligență artificială, după modelul Mendeleev

În China, un videoclip care circula pe retelele sociale arata un robot umanoid al companiei Unitree luptandu-se agresiv in mijlocul unei linii d

Conform celor mai recente analize sociologice, diferența de procente intre cei doi candidați care au intrat in turul al doilea al alegerilor prezidenț

MIT propune un „tabel periodic" al algoritmilor de inteligența artificiala. Daca in liceu am invațat sa ordonam atomii in funcție de proprietați