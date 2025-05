Vine Nibiru? Oamenii de știință spun că au găsit o planetă uriașă ascunsă în adâncul sistemului nostru solar

Ani de zile, așa-numiții „teoreticieni ai conspirației" au fost batjocoriți pentru că avertizau că o planetă ascunsă - cunoscută sub numele de Planeta X sau Nibiru - pândește la marginea sistemului nostru solar, amenințând Pământul cu haosul gravitațional. Acum, astronomii obișnuiți ajung la aceeasi concluzie.

Un cercetare recent publicată a scos la iveală ceea ce ar putea fi cea mai puternică dovadă de până acum că o lume masivă nedescoperită - posibil de până la de 10 ori masa Pământului - orbitează în liniște în întunericul de dincolo de Neptun. Și, la fel cum "teoria Nibiru" a avertizat întotdeauna, se ascunde "la vedere".

Analizând datele de la două studii în infraroșu îndepărtat efectuate la 23 de ani distanță - satelitul astronomic în infraroșu (IRAS) în 1983 și misiunea japoneză AKARI din 2006 până în 2011 - echipa de cercetare a căutat obiecte care prezintă o mișcare compatibilă cu o orbită planetară îndepărtată.

Aceștia au identificat treisprezece astfel de candidați, dintre care unul în special prezenta o culoare și o luminozitate identice în ambele seturi de date, sugerând că ar putea fi același obiect observat în momente diferite.

Descoperirile lor, raportate într-un studiu acceptat pentru publicare în Publications of the Astronomical Society of Australia, estimează că planeta are o masă de cinci până la zece ori mai mare decât cea a Pământului și este atât de îndepărtată încât ar avea nevoie de aproximativ 10.000 de ani pentru a parcurge o singură orbită în jurul Soarelui.

Un astfel de obiect masiv, dacă va fi confirmat, ar putea explica gruparea neobișnuită de orbite observată în Centura Kuiper - o regiune de corpuri înghețate dincolo de Neptun. „M-am simțit foarte emoționat", a declarat pentru Science autorul principal Terry Long Phan, astronom la Universitatea Națională Tsing Hua din Taiwan. „Ne-a motivat foarte mult".

Cu toate acestea, nu toți experții sunt convinși. Astronomul Mike Brown de la Caltech, care a copropus ipoteza Planet Nine în 2016, și-a exprimat scepticismul cu privire la noile descoperiri. El a observat că orbita candidatului pare să fie înclinată cu aproximativ 120 de grade, mult mai mult decât cele 15-20 de grade preconizate pentru Planeta Nouă, ceea ce sugerează că ar putea fi un obiect cu totul diferit.

Comunitatea astronomică așteaptă cu nerăbdare observații suplimentare pentru a confirma sau infirma existența acestei planete misterioase. Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care urmează să intre în funcțiune la sfârșitul acestui an, este așteptat să joace un rol crucial în acest demers.

Cu capacitățile sale avansate, observatorul își propune să ofere o imagine mai cuprinzătoare a sistemului solar exterior, ceea ce ar putea pune în lumină misterul planetei nouă. Pe măsură ce cercetările continuă, posibilitatea existenței unei planete gigantice ascunse în curtea noastră cosmică rămâne unul dintre cele mai tentante mistere ale astronomiei moderne.