Teoria Conspiratiei: De ce a eşuat nava în Canalul Suez? Autorităţile egiptene evocă o nouă posibilă cauză a Incidentului Ever Given

Rafale puternice de vânt şi o furtună de nisip au fost prezentate iniţial drept cauze ale eşuării portacontainerului Ever Given în Canalul Suez, dar autorităţile egiptene nu exclud şi ipoteza unei „erori umane”. Care "eroare" ar putea fi intentionata spre a produce pagube uiriase economice in "canal", spun adepti ai teoriei conspiratiei referitor la incidentul Ever Given.

Deblocarea Canalului Suez este urmărită cu sufletul la gură de numeroase ţări şi companii, mai ales că acest traseu permite trecerea pentru a 10% din comerţul mondial. Operaţiunea este destul de complicată şi încă nu se ştie cât ca mai dura, fiind evocate „zile sau săptămâni". „E o balenă cu extragreutate eşuată pe plajă. Cu greutatea de acum, nu poate fi eliberată. Puteţi să vă luaţi gândul", a spus preşedintele Boskalis, companie specializată în operaţiuni de salvare. De miercuri, Autoritatea Canalului Suez (SCA) încearcă să scoată pe linia de plutire această navă de 400 de metri lungime şi 220.000 de tone. Operaţiunea de salvare este condusă de compania olandeză Smit Salvage.

„Remorchere şi drage sunt utilizate pentru înlăturarea" nisipului, a declarat pentru AFP un responsabil al societăţii nipone Shoei Kisen Kaisha, proprietara navei. Alte două remorchere sunt aşteptate duminică în Canalul Suez pentru a ajuta la operaţiune. După ce au menţionat rafalele puternice de vânt şi o furtună de nisip drept cauze ale eşuării navei, care a avut loc marţi, autorităţile egiptene cred că există şi alte motive, cum ar fi o „eroare umană". „Alte erori, umane sau tehnice, ar fi putut avea un rol", a declarat sâmbătă şeful SCA, Ossama Rabie.

Potrivit revistei Lloyd's List, peste 200 de nave sunt afectate în prezent de blocarea Canalului Suez, ceea ce produce întârzieri în livrările de petrol şi alte produse. Maersk şi Hapag-Lloyd au decis încă de joi să-şi redirecţioneze vasele către Capul Bunei Speranţe, în sudul Africii, făcând astfel un ocol de 9.000 de kilometri şi zece zile în plus până la destinaţie. Aproape 19.000 de nave au traversat Canalul Suez în 2020, adică o medie de 51,5 nave pe zi, arată date ale SCA.

Potrivit unui raport privind securitatea maritimă întocmit de Allianz Global Corporate & Specialty, „Canalul Suez prezintă, per ansamblu, un excelent bilanţ în materie de securitate, accidentele şi incidentele maritime fiind extrem de rare, doar 75 în ultimii zece ani". Jurnalista britanică Rose George, autoare a unei cărţi despre transportul maritim, spune că „peste două treimi din accidentele maritime sunt cauzate de erori umane".