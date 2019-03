Ambasadorul Palestinei, despre gafa lui Dancila: Incearca sa joace un joc pe care nu-l poate juca

Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a declarat, luni, referitor la declaratia premierului Dancila despre mutarea ambasadei noastre in Israel de la Tel Aviv la Ierusalism, ca nu crede ca aceasta este pozitia Romaniei.

"Am fost surprinsi de declaratia premierului Dancila, facuta la intalnirea AIPAC din Statele Unite, potrivit careia intentioneaza sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Cred ca nu reprezinta pozitia Romaniei si contravine normelor internationale si dreptului international. Problema este sensibila pentru palestinieni, arabi, musulmani, iar doamna Dancila incearca sa joace un joc pe care nu il poate juca. Este vorba despre campania electorala din Israel, iar ea vrea sa il sustina pe Netanyahu (Benjamin Netanyahu, premierul Israelului - n.red.), dar nu aceasta e calea pentru a face acest lucru", a declarat Fuad Kokaly pentru Realitatea TV.

El s-a referit la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc in Israel pe 9 aprilie 2019. Ambasadorul a mai precizat ca a solicitat deja o intalnire cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru a discuta despre aceasta chestiune. "In aceasta dimineata (luni - n.red.) am abordat Ministerul Afacerilor Externe si asteptam fixarea unei intalniri", a completat Fuad Kokaly. Intrebat care vor fi efectele declaratiei, ambasadorul a raspuns ca acestea se resimt deja si a dat ca exemplu faptul ca regele Iordaniei si-a anulat vizita in tara noastra, ca urmare a declaratiilor prim-ministrului roman.

"Cred ca efectele se simt deja de azi. Nu este vorba numai despre palestinieni si arabi, musulmani. Bineinteles ca ei nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca Romania e candidata la Consiliul ONU (candidata pentru un nou mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU - n.red.) si am promis sa sustinem tara pentru a obtine un mandat, dar cred ca doamna Dancila va distruge speranta Romaniei de a deveni membra in Consiliul de Securitate. Chiar in aceasta dimineata am aflat ca regele Iordaniei si-a anulat vizita in Romania din cauza declaratiei", a adaugat ambasadorul.

Anuntul lui Dancila

Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, in Statele Unite ale Americii, ca dupa finalizarea analizei "si in deplin consens", Romania isi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Dupa cum stim presedintele Donald Trump a deschis ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas admirabil si curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane este emblematica si demonstreaza legptura puternica a valorilor dintre poporul american si el israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel international un proces de reflectie. Guvernul Romaniei a insistat de atunci un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim.

De aceea, sunt incantata sa anunt astazi (duminica-n.r) in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens, eu, ca prim-ministru al Romaniei si guvernul pe care il conduc, vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat Viorica Dancila duminica.

Reactia presedintelui

Referitor la anuntul premierului, Klaus Iohannis a reactionat dur: "Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza totala sa ignoranta in domeniul politicii externe, iar decizia finala apartine presedintelui Romaniei". Dupa reactia lui Iohannis, premierul Dancila a precizat ca afirmatia a fost, de fapt, "o opinie personala". Dancila spune ca anuntul mutarii ambasadei la Ierusalim este o opinie personala si ca este dezamagita de reactia presedintelui Iohannis

Iata si reactia premierului israelian Benjamin Netanyahu, dupa anuntul prim-ministrului Dancila - Netanyahu: O felicit pe prietena mea, premierul Romaniei Viorica Dancila, pentru anuntul referitor la mutarea ambasadei la Ierusalim.