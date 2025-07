"Taxa pe boală" e cea mai mare aberație a bolojanilor de la Guvern: "Negocierea nu s-a încheiat încă, dar am speranţă", isi inchipuie Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este de părere că pentru patologii oncologice, pentru cardiologie, AVC, pentru femei gravide şi alte categorii să nu nu se introducă aşa-numita "taxă pe boală". Ministrul spune că încă se negociază şi că este optimist.

"În toată această perioadă am militat pentru a nu se pune CASS pentru indemnizaţiile de concediu medical pentru patologiile despre care am discutat oncologie, cardiologie, AVC şi altele, femei gravide şi lista continuă. Negocierea nu s-a încheiat încă, dar am speranţa... Am speranţă că nu se va aplica CASS pentru aceste patologii", a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Întrebat unde va fi cel mai greu, în perioada următoare, unde lucrurile vor merge mai greoi, Rogobete a precizat că şi-a propus să recâştige încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. "Cea mai mare provocare pentru mine - şi este unul din motivele pentru care am acceptat această poziţie, într-o perioadă foarte grea la nivel naţional, nu doar în sistemul de sãnãtate - este de a recâştiga încrederea oamenilor în sistemul de sãnãtate", a răspuns ministrul.

"Vedeţi, eu nu pot să cer încrederea oamenilor în sistemul de sănătate dacă în România încă există aceste fenomene despre care discutăm acum - concediile medicale, atitudine neadecvată a personalului, mita, plăţile informale. Ori aceste lucruri se vor rezolva şi oamenii îşi vor recâştiga încrederea în sistemul de sănătate atunci când aceste lucru se va diminua. Nu se întâmplă peste noapte, este o muncă de echipă, vor fi oameni deranjaţi de aceste reforme care sigur vor riposta dacă doriţi, însă eu cred că cu perseverenţă şi cu încredere în echipa pe care o am la Ministerul Sănătăţii, dar şi în profesioniştii din sănătate, vom putea realiza aceste reforme", a mai declarat ministrul.

Acesta s-a referit la un paradox: "De ani de zile se vorbeşte de ceea ce acum am început să facem. Toată lumea vorbea despre acest lucru, că de ce ambulatorul nu este deschis până noaptea, până la ora 10, că de ce stau secţiile goale, că de ce există concedii medicale fictive, angajatorii se plâng că anumite persoane, în momente cheie, pentru că nu vor să presteze o anumită activitate ăşi iau un concediu medical. Ştim despre aceste lucruri, le-am auzit cu toţii. Ori acum când abordăm problema, anumite persoane rămân uimite sau chiar, dacă doriţi, nu sunt de acord cu aceste reforme", a mai spus Rogobete.