Iata ce s-a discutat astazi la intalnirea tehnica in cadrul PSD

PSD a decis sa schimbe "optica" in campaniile electorale, urmand sa comunice mai mult in zona de online, a declarat, joi, vicepresedintele PSD Gabriel Zetea, dupa o intalnire a staffurilor de campanie din teritoriu ale partidului.

"Am avut o intalnire tehnica in cadrul PSD, o intalnire de pregatire a unui an extrem de important, cu doua tururi de alegeri - alegeri europarlamentare si prezidentiale, iar membrii PSD, militantii PSD trebuie sa fie pregatiti pentru aceste alegeri asa cum au fost de fiecare data. (...) Au fost cateva elemente de noutate discutate in aceasta perioada legate de o schimbare de optica, cumva, a PSD. Daca pana acum PSD miza foarte, foarte mult, aproape exclusiv pe partea de a discuta direct cu oamenii, de a te intalni in mod direct cu oamenii, ca militantii PSD sa transmita prin viu grai realizarile Guvernului, realizarile administratiei locale si implementarii propunerilor locale de guvernare si a programului de guvernare national, acum PSD va face un pas mai ferm si mult mai hotarat inspre zona de online", a afirmat Gabriel Zetea.

El a spus ca este important ca PSD sa fie din ce in ce mai prezent in zona online pentru a contracara "mesajele care dezinformeaza". "Este extrem de important sa fim din ce in ce mai prezenti in zona de online, pentru ca acolo exista foarte multe mesaje care, din punctul nostru de vedere, dezinformeaza romanii in ceea ce priveste lucrurile pe care le face PSD. O sa incercam si noi sa prezentam punctul nostru de vedere, sa fim prezenti acolo, astfel incat cei care au acces in partea de online la informatii sa aiba informatia din doua surse. Sa vada si pozitiile celor care spun orice isi doresc, dar si pozitiile pe care PSD si le va prezenta in perioada urmatoare", a explicat liderul social-democrat.