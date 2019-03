PSD anunta ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice OUG 114/2018

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca in a doua parte a lunii Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta care sa completeze OUG 114/2018, dupa ce vor fi gasite solutii acceptate de toate partile din domeniile bancare, energie si opratorii de telefonie mobila.

"Am avut in ultima perioada intalniri pe domeniul bancar si lucrurile au avansat catre o solutie acceptata de ambele parti, in conditiile in care nu renuntam la obiectivele noastre care au generat ordonanta 114. Ma refer la aceste domenii. Ne intereseaza ca sistemul bancar sa investeasca mai mult in economia romaneasca, sa sprijine dezvoltarea economica si o pot face si pentru asta impreuna am gandit un mecanism de stimulare a acestui lucru", a declarat Liviu Dragnea. El a mai spus ca exista o diferenta foarte mare intre depozitele populatiei si gradul de creditare.

"Impreuna am stabilit ca se pot face pasi importanti. Daca pe care le-am avut in vedere, anume conditiile de creditare sa fie mai bune pentru firme si pentru persoane fizice, nivelul de intermediere financiara sa creasca, bancile sa investeasca in cresterea economica, suntem foarte multumiti. In ceea ce priveste Pilonul II de pensii intentia noastra a fost si ramane ca fondurilor de pensii publice administrate privat sa li se permita sa investeasca si in alte proiecte, daca li se vor permite sa investeasca si in alte proiecte vor fi obligati sasi mareasca capitalul social pentru a acoperi cresterea riscului si se pare ca ne indreptam spre o solutie. Saptamana care urmeaza cred ca o sa avem ultimele discutii si pe ceea ce inseamna energie si pe inseamna operatori de telefonie mobila, in asa fel incat saptamana care incepe cu 18 martie sa avem o intalnire in coalitie cu doamna prim-ministru si cu ministrii de resort si probabil sa fie adoptata o eventuala ordonanta care sa completeze ordonanta 114 in aceste domenii", a conchis liderul PSD.