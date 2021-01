Alexei Navalnîi a fost arestat la sosirea la Moscova. Bogdan Aurescu: "Reținerea lui e inacceptabilă"

Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost arestat duminică seara, 17 ianuarie, la punctul de control al paşapoartelor de pe aeroportul Şeremetievo din Moscova. Autoritatea penitenciară din Rusia (FSIN) a confirmat că agenţii l-au reţinut pe Navalnîi, cel mai cunoscut critic al preşedintelui Vladimir Putin.

Navalnîi a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat după otrăvirea cu agent neurotoxic Noviciok, deşi ştia că ar putea fi arestat. Cursa aeriană a companiei Pobeda, cu care a sosit dizidentul, trebuia să aterizeze pe aeroportul Vnukovo, unde Navalnîi era aşteptat de un grup de susţinători care îi scandau numele. Poliţia a dispersat protestatarii şi i-a arestat pe câţiva dintre ei. Avionul în care se afla Navalnîi a fost redirecţionat în ultimul moment spre Şeremetievo.

Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a declarat că reținerea disidentului rus Alexei Navalnîi la revenirea în țara sa este „inacceptabilă", și "represiunea împotriva opoziției, doar pentru că este opoziție, e profund nedemocratică". Demnitarul român a postat un mesaj pe contul său de Twitter, la aproximativ o oră după ce liderul opoziției din Federația Rusă a fost reținut de poliție pe Aeroportul Șeremetievo din Moscova, la revenirea din Germania.

Reprezentanți ai Poliției din Rusia au declarat că reținerea lui Navalnîi are legătură cu încălcarea termenilor unei eliberări condiționate dintr-un proces în care disidentul era inculpat. Opozantul lui Vladimir Putin va rămâne în custodia poliției până la audieri. Numărul persoanelor care au fost arestate până în acest moment la aeroportul Vnukovo este de 53.

Navalnîi, a fost reținut de poliție la controlul pașapoartelor, pe care l-a efectuat imediat după ce a aterizat în Rusia. Avocata acestuia a solicitat să îl însoțească, dar această cerere a fost refuzată. Nici soția opozantului nu a primit permisiunea de a-l însoți. Dizidentul a făcut o serie de declarații la aerport: „Este o dovadă în plus că lupta trebuie continuată", a spus acesta. „Sunt fericit că am ajuns, este ziua cea mai bună din ultimele luni. Aici e casa mea. Nu mă tem, pentru că știu că am dreptate, știu că dosarele mele penale sunt fabricate, iar ceea ce mi s-a întâmplat sunt încercări de a mă speria și intimida."