Americanii au trimis avioane F-16 Viper înarmate cu rachete deasupra României!

Avioane F-16CM Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene ale SUA patrulează în spaţiul aerian al României cu muniţie de luptă la bord, iar avioanele Forţelor Aeriene Române şi aliate aflate în România execută preventiv zboruri în misiuni de tipul „Combat Air Patrol". Ministerul Afacerilor Externe le cere românilor aflaţi în Ucraina să părăsească urgent zona.

Pe fondul escaladării tensiunilor la frontierele Ucraina-Rusia şi Ucraina-Belarus, avioanele de luptă, dar şi aeronavele de supraveghere ale NATO au înteţit misiunile în Marea Neagră şi zona Ucrainei la un nivel neatins până acum. Mai mult, piloţii avioanelor de luptă „stau cu degetul pe trăgaci" fiind gata oricând să riposteze dacă este cazul.

Două avioane F-16CM Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene ale SUA aparţinând Escadrilei 555 de Luptă din Aripa 31 de Luptă, cu sediul la Baza Aeriană Aviano, Italia, au participat la o misiune peste Europa de Est, deasupra României, purtând arme gata de luptă, sâmbătă, 19 februarie 2022. Potrivit site-ului The Aviationist, cele două avioane F-16 Viper (serii 89-2035 şi 89-2039) erau înarmate cu rachete aer-aer AIM-120C/D AMRAAM şi AIM-9X, dar şi cu rezervoare externe de combustibil. Interesant este că avioanele erau dotate cu sisteme de ochire Sniper ATP (Advanced Targeting Pod), iar piloţii au purtat JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing Sight).

Este pentru a doua oară de la început crizei ucrainene când aeronave decolate de la Aviano au zburat în zona României cu armament gata de luptă, prima misiune de acest fel fiind raportată vineri, 18 februarie 2022. Mai mult, potrivit sursei citate, cele două F-16 au operat în spaţiul aerian al României împreună cu alte aeronave ale NATO şi SUA timp de câteva ore înainte de a se întoarce la bază. Ele au fost realimentate de avioane-cisternă americane KC-135 şi KC-10 decolate de la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie.

AIM-120C/D AMRAAM sunt rachete aer-aer ultramoderne, cu rază de acţiune medie (dincolo de raza vizuală), care dispun de radar activ propriu şi au o viteză de 4 ori mai mare decât cea a sunetului. Vectorii sunt de tipul „fire-and-forget" şi sunt creditaţi cu şaisprezece distrugeri de aeronave inamice în conflictele din Irak, Bosnia, Kosovo, Caşmir şi Siria. Într-unul dintre aceste cazuri, la 24 noiembrie 2015, un F-16 Fighting Falcon al Forţelor Aeriene Turce a doborât un avion rusesc bombardament Su-24M cu o rachetă AIM-120 deasupra nordului Siriei, după ce ar fi intrat în spaţiul aerian turc. Aceste rachete au şi un preţ pe măsura performanţelor, ele costând în funcţie de varianta constructivă între 300.000 şi 400.000 de dolari.

La rândul ei, AIM-9 Sidewinder este o rachetă aer-aer cu rază scurtă de acţiune, cu un ghidaj în infraroşu, care are o rată de succes de 270 avioane doborâte. Aceşti vectori au o viteză maximă care o depăşeşte de 2,5 ori pe cea a sunetului, iar preţul este rachetei de 400.000 de dolari.

Şi Forţele Aeriene Române au reacţionat la presiunile Rusiei în zona Mării Negre. Concret, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în ultimele trei zile, Forţele Aeriene Române au executat două misiuni de poliţie aeriană, în urma detectării unor activităţi aeriene deasupra Mării Negre. „În perioada 17-19 februarie, aeronave de tip F-16 Fighting Falcon şi MiG-21 LanceR din cadrul Forţelor Aeriene Române au executat 2 misiuni reale de poliţie aeriană în spaţiul aerian naţional. Dirijarea, controlul şi coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operaţii Aeriene. Centrul NATO de operaţiuni aeriene combinate (CAOC) Torrejón a ordonat decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în România sub comandă NATO. Decizia a fost luată în urma detectării unor activităţi aeriene deasupra Mării Negre, în afara spaţiului aerian naţional", arată anunţul de presă postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Conform sursei citate, aeronavele militare româneşti au executat patrulare aeriană, după care au revenit la aerodromul de bază pentru refacerea capacităţii de zbor. „În prezent, Forţele Aeriene Române execută, alături de militari din forţele aeriene ale Italiei, Germaniei şi Statelor Unite, misiuni de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO pentru apărarea spaţiului aerian naţional. Misiunile de instruire în comun au ca principal obiectiv creşterea interoperabilităţii între aliaţii din cadrul NATO, iar misiunile de poliţie aeriană desfăşurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare", mai indică sursa citată. Misiuni similare au executat şi piloţii italieni detaşaţi în România.

De altfel, tocmai din cauza crizei din Ucraina, bazele aeriene din România s-au aglomerat cu avioane de luptă aliate. Concret, misiunile de poliţie aeriană ale NATO în România sunt realizate acum de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă" de la Borcea.

Lor li se alătură şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu, alături de trei avioane germane de acelaşi tip abia sosite în România.

În plus, un număr neprecizat de aeronave de generaţia a V-a F-35A de la Baza Aeriană Amendola vor putea avea misiuni de luptă în zona României, dacă situaţia o cere. Astfel, la ordinul Centrului NATO de Operaţiuni Aeriene Combinate (CAOC-TJ) de la Baza Militară Aeriană din Torrejon de Ardoz, Spania, avioanele F-35 vor decola în câteva minute pentru a intercepta şi identifica orice aeronavă suspectă, contribuind cu capacităţile lor operaţionale specifice şi tehnologia de ultimă generaţie în cadrul misiunilor de poliţie aeriană, desfăşurate 24/7.

Toate avioanele NATO aflate acum în România au misiuni de descurajare, zburând CAP (Combat Air Patrol) pentru a asigura superioritatea aeriană. În plus, dacă este necesar, aeronavele vor oferi protecţie HVAAE (High Value Air Asset Escort) pentru numeroasele aeronave ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) care urmăresc fiecare mişcare a Rusiei în zonă.

De altfel, în cursul zilei de ieri, trei astfel de aeronave au zburat ore în şir deasupra Mării Negre şi la frontierele nordice şi estice ale Ucrainei. Patrularea marină a fost asigurată de un avion Boeing RC-135V Rivet Joint al US Air Force, care a decolat din Grecia sub indicativul HOMER71. În plus, frontiera nordică şi parţial cea estică a Ucrainei au fost „sub privirile" unei drone americane decolate din Italia, care figura pe site-urile de monitorizare a zborurilor cu „Invalid transponder code". Cel mai probabil, datorită altitudinii mari, a fost vorba de un aparat Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk al US Air Force. În fine, în zona Kharkiv, pe frontiera estică a Ucrainei a zburat o altă dronă cu „Invalid transponder code" şi probabil a fost vorba de un aparat Bayraktar TB2 al forţelor ucrainene.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina, în contextul evoluţiilor de securitate din proximitatea Ucrainei şi din regiunea Mării Negre. MAE le mai recomandă cetăţenilor români să ia în considerare părăsirea teritoriului acestui stat cât mai curând. Totodată, MAE continuă să recomande ferm evitarea deplasărilor în Peninsula Crimeea şi în zona de est a Ucrainei, respectiv în regiunile Doneţk şi Lugansk, precum şi în zona de frontieră a Ucrainei cu Federaţia Rusă şi Belarus, reamintind că situaţia de securitate se menţine tensionată şi fluidă.