Războiul aerian inutil al Israelului: Atacurile de precizie nu vor distruge programul nuclear al Iranului

În ultima săptămână, Israelul s-a angajat într-o campanie aeriană prelungită în Iran pentru a realiza ceva ce nicio altă țară nu a mai făcut până acum: să răstoarne un guvern și să elimine capacitatea sa militară majoră folosind doar puterea aeriană.

Încercarea Israelului de a atinge aceste obiective extrem de ambițioase cu o campanie aeriană și rețele sofisticate de informații, dar fără desfășurarea unei armate terestre, nu are precedent în epoca modernă. Statele Unite nu au reușit niciodată să atingă astfel de obiective doar prin lovituri aeriene în timpul campaniilor masive de bombardament strategic din al Doilea Război Mondial, Războiul din Coreea, Războiul din Vietnam, Războiul din Golf, războaiele din Balcani sau războiul din Irak. Nici Uniunea Sovietică și Rusia nu au reușit acest lucru în Afganistan, Cecenia sau Ucraina. Și nici Israelul nu a încercat vreodată o astfel de campanie în conflictele anterioare din Irak, Liban, Siria sau chiar în cea mai recentă operațiune din Gaza.

Israelul, cea mai puternică putere militară din Orientul Mijlociu, a înregistrat numeroase succese tactice folosind puterea aeriană de precizie și informații de excepție de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Forțele de Apărare Israeliene au asasinat lideri de rang înalt din organizațiile proxy ale Iranului, inclusiv o mare parte din conducerea de nivel mediu și înalt a Hezbollah. Într-un schimb anterior de focuri de rachete în aprilie, IDF a distrus o serie de sisteme de apărare aeriană și capacități de rachete ale Iranului. Iar cele mai recente atacuri asupra Iranului au ucis lideri de rang înalt ai Gărzii Revoluționare Islamice, au distrus sisteme importante de comunicații ale regimului, au avariat ținte economice importante și au degradat o parte din programul nuclear al Iranului.

Dar, chiar dacă continuă să obțină victorii individuale, Israelul pare să cadă în „capcana bombelor inteligente", în care încrederea excesivă în armele de precizie și în informații nu numai că permite liderilor țării să creadă că pot opri o izbucnire nucleară iraniană și chiar să răstoarne regimul Republicii Islamice, dar și face ca Israelul să fie mai puțin sigur decât înainte. Puterea aeriană, oricât de precisă și intensă ar fi, nu poate garanta demontarea în totalitate a programului nuclear iranian și nici nu va deschide calea pentru o schimbare de regim la Teheran. De fapt, dacă ne luăm după experiența istorică, încrederea excesivă a Israelului în capacitățile armelor sale avansate din punct de vedere tehnologic ar putea întări hotărârea Iranului și produce rezultatul opus celui dorit: un Iran mai periculos, acum înarmat cu arme nucleare. Fără o invazie terestră (foarte improbabilă) sau sprijin direct din partea SUA (pe care administrația Trump ar putea fi reticentă să îl acorde), succesele militare ale Israelului în Iran și dincolo de granițele acestuia ar putea fi de scurtă durată.

Atacurile Israelului asupra instalațiilor nucleare iraniene nu sunt motivate de teama că Iranul este capabil să asambleze o armă nucleară - în 2025, Iranul va putea cu siguranță să stăpânească tehnologia veche de 80 de ani utilizată pentru construirea de arme nucleare primitive, precum cele aruncate de Statele Unite asupra Hiroshimei și Nagasaki - ci mai degrabă de faptul că Iranul ar putea fi deja pe punctul de a achiziționa materialul fisionabil esențial pentru arma respectivă. Iranul poate dezvolta acest material în două moduri: îmbogățind minereul de uraniu pentru a obține puritatea izotopilor necesari pentru fabricarea bombelor, în minele de uraniu din Iran, în uzina de gazeificare a uraniului de la Estefan și în instalațiile de îmbogățire de la Fordow și Natanz (care au fost oarecum avariate de atacurile israeliene); și extragând plutoniul, care este un produs secundar natural al oricărui reactor nuclear, cum ar fi reactorul operațional al Iranului de la Bushehr.

Israelul se confruntă cu trei obstacole în calea distrugerii complete a acestor instalații. În primul rând, o mare parte a programului nuclear al Iranului, inclusiv instalațiile de îmbogățire a uraniului, este îngropată adânc sub pământ. Instalația bine dezvoltată de la Fordow este îngropată la sute de metri sub un munte, iar o nouă instalație subterană la Natanz, la adâncimi similare cu cele de la Fordow, este în construcție de câțiva ani. Până în prezent, Israelul nu a vizat deloc Fordow și și-a limitat atacurile asupra Natanz la instalațiile de producere a energiei electrice, în loc să încerce să distrugă centrifugele și stocurile de uraniu îmbogățit îngropate la 75 de metri sub suprafață. Nu există dovezi disponibile care să sugereze că Israelul dispune de capacitatea aeriană necesară pentru a transporta bombele de 30.000 de livre dezvoltate de Statele Unite, care ar fi necesare pentru a efectua un atac care să distrugă total Fordow. Faptul că nu a încercat încă să atace camerele subterane mai puțin adânci de la Natanz sugerează că se confruntă cu constrângeri, fie din partea Statelor Unite, fie din cauza puterii sale de foc limitate, chiar și împotriva acestor instalații mai vulnerabile. Liderii militari israelieni par să recunoască faptul că o operațiune decisivă împotriva Fordow ar fi imposibilă fără sprijinul SUA: fostul ministru al Apărării, Yoav Gallant, a subliniat că Statele Unite au „obligația" de a se alătura campaniei militare a Israelului împotriva programului nuclear al Iranului.

Ce s-ar întâmpla dacă Statele Unite, cu bombele lor anti-buncăre, s-ar alătura atacului? Ar putea Israelul să distrugă programul nuclear al Iranului cu un astfel de sprijin? Chiar dacă președintele Donald Trump ar accepta cererea lui Gallant de a bombarda Fordow și chiar dacă bombele americane de mare putere ar putea pătrunde până în cele mai adânci camere ale Fordow, Statele Unite și Israelul ar avea în continuare de înfruntat mai multe provocări pentru a elimina capacitatea Iranului de a achiziționa arme nucleare. Nu ar exista un moment de „misiune îndeplinită" în care ambele țări ar putea concluziona cu încredere absolută că Iranul nu ar mai putea continua în secret. Dimpotrivă, un atac asupra instalațiilor iraniene, asistat de Statele Unite, ar pune Statele Unite direct în vizorul nuclear al Iranului, în loc să rezolve definitiv problema.

În al doilea rând, în afară de instalațiile de îmbogățire ale Iranului, reactorul Bushehr, situat la aproximativ 11 mile sud-est de orașul Bushehr, reprezintă o provocare semnificativă. Reactorul poate fi modificat pentru a genera plutoniu care ar putea fi utilizat pentru arme nucleare. Acest risc nu poate fi eliminat atâta timp cât reactorul există. Dar dacă Israelul ar distruge reactorul de la Bushehr, ar risca eliberarea unui nor radioactiv similar celui de la Cernobîl peste oraș, care are aproximativ 200.000 de locuitori, precum și peste centrele populate din Golful Persic. De asemenea, ar provoca represalii iraniene cu rachete balistice împotriva complexului reactorului nuclear israelian de la Dimona.

În cele din urmă, și cel mai important, chiar și după atacuri aeriene extinse împotriva instalațiilor nucleare, ar rămâne o incertitudine semnificativă cu privire la starea elementelor supraviețuitoare și la capacitatea lor de a fi reconstituite. Fără inspecții la fața locului, Israelul nu ar putea efectua evaluări fiabile ale daunelor aduse capacităților Iranului de îmbogățire a uraniului și stocurilor existente de uraniu îmbogățit. Iranul nu este probabil să permită inspectorilor internaționali, cu atât mai puțin echipelor americane sau israeliene, să evalueze gradul exact al daunelor aduse stocurilor sale de uraniu îmbogățit, să determine dacă echipamentele sau materialele utilizabile au fost îndepărtate înainte sau după atacuri sau să identifice locațiile de producție ale componentelor pentru producția internă semnificativă de centrifuge a Iranului. Echipele de comando ar putea încerca să efectueze recunoașteri la fața locului, dar s-ar confrunta cu riscuri evidente de atac din partea forțelor iraniene. Această lipsă de cunoștințe înseamnă că Israelul - chiar și cu ajutorul Statelor Unite - nu ar putea fi niciodată sigur că Iranul nu mai are nicio cale de a obține bomba. Îngrijorările cu privire la nuclearizarea secretă a Iranului s-ar agrava, reflectând temerile care au determinat Statele Unite în 2003 să lanseze un război terestru pentru a cuceri Irakul în căutarea unor arme de distrugere în masă inexistente.

Statisticile disponibile privind stocul de uraniu îmbogățit al Iranului arată clar imposibilitatea atingerii obiectivului declarat al Israelului de a demontarea completă și permanentă a programului nuclear. Chiar dacă se presupune că atacurile israeliene au distrus efectiv tot materialul îmbogățit de la Natanz, stocul îmbogățit cu 60% al Iranului rămâne la Fordow. Potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică din luna mai, aceste stocuri se ridică la 408 kilograme, în creștere față de 275 de kilograme în februarie - suficient material pentru a produce zece arme nucleare după câteva săptămâni de îmbogățire suplimentară (sunt necesare 40 de kilograme pentru o armă). Cu excepția cazului în care atacurile aeriene ar putea garanta că un atac ar distruge peste 90% din tot uraniul îmbogățit în proporție de 60% de la Fordow - o sarcină descurajantă chiar și dacă Statele Unite s-ar alătura misiunii - Iranul ar avea material fisionabil rămas pentru cel puțin o bombă nucleară și, posibil, mai multe, fără a mai vorbi de rezerva de 276 de kilograme de uraniu îmbogățit în proporție de 20%, care ar fi suficientă pentru încă două bombe.

Deoarece Iranul și-a crescut dramatic rata de îmbogățire a uraniului, pentru a preveni complet posibilitatea reconstituirii programului nuclear, Israelul ar trebui să distrugă și o parte substanțială din centrifugele sale, precum și instalațiile de fabricare a centrifugelor, ale căror locații nu au fost niciodată dezvăluite. Și, pe măsură ce Iranul se străduiește să-și ascundă capacitățile rămase, serviciile de informații israeliene vor fi nevoite să se bazeze pe estimări aproximative, care vor deveni din ce în ce mai incerte cu trecerea timpului, tocmai în momentul în care Iranul are toate motivele să-și refacă instalațiile încă funcționale, într-o încercare disperată de a dezvolta rapid o armă.

Limitările tactice care împiedică Israelul să elimine complet capacitatea nucleară a Iranului explică probabil de ce Israelul dorește să provoace o schimbare de regim. Dacă atacurile militare nu sunt susceptibile să distrugă capacitatea nucleară a Iranului, înlocuirea regimului iranian cu un nou guvern ar părea o soluție atractivă la dilema strategică a Israelului. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat într-adevăr că campania de bombardamente a Israelului a lăsat regimul iranian într-o stare periculoasă de „slăbiciune" și susceptibil la o revoltă populară.

Dar schimbarea regimului este un obiectiv prea ambițios. O astfel de strategie ar necesita nu doar decapitarea întregii conduceri superioare a Iranului și îndepărtarea extremiștilor din toate zonele operaționale ale guvernului administrativ, ci și instalarea unui guvern prietenos, dispus să renunțe la rămășițele programului nuclear existent al Iranului și să garanteze că nu va mai urmări niciodată obținerea de arme nucleare în viitor. Cu alte cuvinte, Israelul ar trebui să realizeze o versiune a ceea ce au realizat Statele Unite și Regatul Unit când au inspirat o lovitură de stat militară în 1953 pentru a-l răsturna pe liderul ales democratic al Iranului, Mohammad Mosaddegh, și l-au înlocuit cu regimul marionetă al lui Mohammad Reza Pahlavi, susținut de Occident.

Dar, spre deosebire de Statele Unite și Marea Britanie în timpul răsturnării lui Mosaddegh sau în alte lovituri de stat orchestrate cu succes și sponsorizate de străini, Israelul ar încerca să utilizeze puterea aeriană ca instrument principal prin care ar răsturna regimul existent, mai degrabă decât un grup local de lideri militari sau civili iranieni. Această strategie ar stârni probabil o mare opoziție față de intervenția militară străină, fără a răsturna în mod serios guvernul Republicii Islamice.

Puterea aeriană, chiar și atunci când este combinată cu rețelele de informații, nu a răsturnat niciodată un guvern. De la apariția doctrinelor de bombardament strategic în Primul Război Mondial, primii teoreticieni ai puterii aeriene au fost fascinați de ideea că, dacă sunt organizate corect, campaniile de bombardament ar putea încuraja populația să se revolte împotriva propriilor guverne. De atunci, armatele au încercat o mare varietate de scheme, inclusiv bombardarea intensă a orașelor pentru a obliga civilii să se ridice și să ceară guvernului lor să facă orice concesii necesare pentru a opri atacul. În peste 40 de cazuri de bombardament strategic, de la Primul Război Mondial până la primul Război din Golf din 1991, astfel de baraje, fie ele concentrate și intense sau ușoare și dispersate, nu au obligat niciodată civilii să iasă în stradă în număr semnificativ pentru a se opune guvernelor lor.

Schimbarea regimului este un obiectiv prea ambițios. Invenția armelor de precizie în urmă cu peste 30 de ani nu a schimbat acest fapt. Chiar și cu „bombe inteligente" de mare precizie, uciderea liderilor din aer depinde adesea la fel de mult de noroc, cât și de precizie și informații. În 1986, Statele Unite au încercat prima decapitare de precizie, vizând dictatorul libian Muammar Qaddafi. Lovitura a lovit cortul lui Qaddafi, dar nu înainte ca acesta să fi ieșit. Qaddafi a susținut că fiica sa a fost ucisă, ceea ce a dus la bombardamentul de răzbunare al Libiei asupra zborului Pan Am 103 în 1988, care a ucis sute de civili. Statele Unite au încercat fără succes să-l ucidă pe președintele irakian Saddam Hussein cu lovituri aeriene de precizie în 1991, 1998 și 2003, sperând de fiecare dată că informațiile superioare vor da roade. Doar invazia terestră a SUA a pus capăt domniei lui Saddam.

Chiar și atunci când puterea aeriană ucide un lider, rezultatul este rareori simplu. În 1996, Rusia l-a ucis pe liderul cecen Dzhokhar Dudayev cu rachete antiradiații după ce a localizat semnalul telefonic al lui Dudayev în timpul unei convorbiri cu președintele rus Boris Elțîn. Un nou lider, mai radical, a preluat curând puterea, alungând forțele ruse din Cecenia și precipitănd un război terestru brutal pentru a restabili dominația pro-Moscova în regiune trei ani mai târziu. Puterea aeriană a dus cu succes la schimbarea regimului în era preciziei numai atunci când a fost utilizată alături de forțele terestre locale într-un model de tip „ciocan și nicovală", așa cum au făcut Statele Unite pentru a răsturna regimul taliban în Afganistan în 2001 și pe Gaddafi în 2011. Spre deosebire de Statele Unite în Afganistan și Libia, însă, Israelul nu pare dispus sau capabil să conducă în Iran genul de operațiuni terestre majore care ar putea duce la prăbușirea regimului iranian.

În cele din urmă, cel mai mare obstacol în calea instalării unor guverne prietenoase este sentimentul popular, sau naționalismul, din țara vizată. Naționalismul tinde să crească rapid atunci când populațiile locale se confruntă cu perspectiva unei dominații străine și, în special, a unei dominații ca obiect al unei intervenții militare străine. Acesta este motivul principal pentru care eforturile Statelor Unite de a instala regimuri aparent democratice în Irak și Afganistan s-au lovit de terorism - și de ce actuala cucerire militară a Gazei de către Israel s-a confruntat cu dificultăți similare. Atacurile aeriene care vizează liderii locali nu fac decât să exacerbeze această tendință. Nemulțumirea locală față de conducere, oricât de intensă ar fi, nu înseamnă că populația dorește să fie guvernată, direct sau indirect, de un stăpân străin dispus să ucidă orice lider cu care nu este de acord. Israelul ar fi putut învăța din propria experiență în acest sens: de fiecare dată când a decapitat un lider terorist, succesorul acestuia nu a fost niciodată mai prietenos cu guvernul israelian. Iranul nu ar fi o excepție.

Forțele aeriene israeliene nu pot distruge definitiv programul nuclear al Iranului; Iranul ar putea să-și refacă programul în secret, cu și mai puțină supraveghere occidentală și informații despre dezvoltarea armelor. Dacă Israelul ar fi avut un plan de a lansa o lovitură de stat militară împotriva guvernului iranian, probabil că l-ar fi pus deja în aplicare. Fără intervenția SUA în favoarea Israelului, Israelul va rămâne singur, fără opțiuni viabile, confruntându-se cu un Iran mai periculos ca niciodată. În situația actuală, conflictul se transformă într-un „război al orașelor" între Tel Aviv și Teheran, pe măsură ce Israelul și Iranul atacă zone urbane dens populate. Pe măsură ce numărul victimelor civile crește, ambele țări vor deveni probabil mai provocatoare, cu consecințe din ce în ce mai dezastruoase.

Administrația Trump, la rândul său, a încurajat Israelul în războiul său din Gaza și a amenințat cu lovituri militare proprii împotriva Iranului în perioada premergătoare negocierilor nucleare, care acum par să fie complet excluse. La mai bine de 20 de ani de la lansarea propriului război preventiv în Irak, Statele Unite ar putea să se alăture încă Israelului în Iran.

Dar intervenția SUA nu este inevitabilă. Dacă Iranul acționează cu reținere, Trump ar putea fi convins să nu se alăture ceea ce ar putea deveni un alt război fără sfârșit. A fost nevoie de atacurile din 11 septembrie pentru a motiva Washingtonul să poarte un război preventiv împotriva Irakului. În absența unei provocări majore, puțini lideri americani, în special unul atât de preocupat de imaginea sa precum Trump, ar dori o altă aventură de acest gen. În acest caz, Israelul ar rămâne singur să facă față posibilității achiziționării secrete de arme nucleare de către Iran. În cele din urmă, s-ar putea ca Israelul să nu aibă nicio cale de a scăpa de iluzia bombelor inteligente - sau de un alt impas în Orientul Mijlociu.

Sursa: Foreign Affairs