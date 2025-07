Discuția Trump - Putin a luat sfârșit: ce au vorbit cei doi lideri?

Ion Sterian este șeful Transgaz și are un cabinet extins, format din cinci secretare, noua consilieri și șapte șoferi, un soi de capo dei tutti capi.

Dupa patru ani in care in fruntea Guvernului Romaniei s-au aflat doi premieri ai PNL și unul de la PSD, țara noastra a ajuns „pe marginea prapas

Ce lasa in urma guvernul Ciolacu, din perspectiva situației economico-financiare, la nivel micro și macroeconomic? Sunt intrebarile la care raspunde e

Procurorii au finalizat rechizitoriul in dosarul in care Calin Georgescu este trimis in judecata pentru propaganda legionara. Acuzațiile formulate de