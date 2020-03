Ce face Trump? 1 din 5 americani va rămâne acasa

Chiar dacă Donald Trump a anunţat că SUA nu se vor închide şi că bătălia cu virusul va fi câştigată, câteva state americane, Illinois, Connecticut, New Jersey, California, au decis restrângerea activităţilor, considerate necesare.

Autorităţile au dispus prin măsuri specifice ca, în curând, unul din cinci americani să primească ordinul „rămâi acasă". Statul New York a dispus închiderea întreprinderilor neesențiale. Virusul ucigaş a luat, până în 20 martie 2020, 230 de vieți în SUA și a infectat mai mult de 18.500 de persoane. La nivel global, peste 270.000 de pacienți s-au testat pozitiv pentru boala respiratorie și peste 11.000 au murit.

Vineri, Connecticut, Illinois și statul New York au anunțat măsuri de trimitere acasă a zeci de milioane de oameni. Restricțiile cer ca majoritatea locurilor de muncă să se închidă și impun locatarilor să rămână în casă, cu excepția plecărilor la magazinele alimentare, farmacii și benzinării. La New York, guvernatorul Andrew Cuomo a restricționat adunările publice și a ordonat tuturor „celor care lucrează în domenii neesențiale" să rămână acasă. Măsurile vin ca urmare a atingerii cifrei record de 7.000 de cazuri confirmate, doar în New York. „Prevederi vor fi puse în aplicare", a spus Cuomo reporterilor de la BBC. „Acestea nu sunt indicii utile."