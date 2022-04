CNN vorbește despre o premieră in SUA: punerea sub acuzare si arestarea fiului unui președinte - Cazul Hunter Biden

Ancheta referitoare la Hunter Biden, fiul presedintelui Joe Biden, ia amploare in SUA. Legaturile cu Ucraina si China incep sa devina tot mai "oficiale", iar CNN vorbeste pentru prima data de posibilitatea ca fiul presedintelui sa fie pus sub acuzare, ba chiar arestat, ceea ce ar fi o premiera.

Mai jos se poate urmari o secventa video dintr-o emisiune foarte populara la CNN in care se dezbate aceasta posibilitate "fara precedent in istoria Statlor Unite, cand s-ar putea sa fie pus sub acuzare, sau chiar arestat fiul unui presedinte", spune unul din comentatori, dupa ce ancheta a inceput sa fie dezvoltata si dupa ce saptamana trecuta fostul presedinte Donald Trump a facut apel chiar la Vladimir Putin "sa scoata dovezile despre implicarea lui Hunter Biden in Ucraina".