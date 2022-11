Democrații reiau controlul asupra Senatului american. Votul din Georgia va fi decisiv!

Democrații reiau controlul asupra Senatului, prin victoria lui Cortes Masto (PD), în fața republicanului Adam Laxalt, în alegerile preliminare din Nevada. Învinsul a recunoscut victoria și a promis că nu va aduce acuzații de fraudă electorală. Ultima victorie a democraților și preluarea controlului asupra Senatului ar putea influența ultima cursă electorală (turul doi) din Georgia dintre Warnock (PD) și Walker (PR).

După numărarea voturilor prin corespondență, scorul în camera superioară este de 50-49 în favoarea democraților, anunță presa americană. Senatoarea Catherine Cortez Masto și-a învins cu greutate adversarul republican, Adam Laxalt, urcând „zestrea" democraților la 50 de locuri, chiar înainte de turul secund din Georgia, care va avea loc în ziua de 6 decembrie 2022, unde favorit este candatul Harschel Walker, republican.

Victoria democraților în Senat va întări capitalul politic al domnului Biden, pe măsură ce acesta se îndreaptă către o posibilă candidatură pentru un al doilea mandat", comentează New York Times. „Mă simt bine și aștept cu nerăbdare următorii doi ani", a spus Biden reporterilor din Phnom Penh, Cambodgia, citat de ziarul american, susținător al democraților.

Avantajul modest al doamnei Cortez Masto - jumătate de punct procentual - a fost suficient de sigur pentru ca The Associated Press să proiecteze un câștigător sâmbătă seara. Cele mai multe dintre voturile rămase de numărat au provenit din buletinele de vot prin corespondență, în favoarea doamnei Cortez Masto. Într-un discurs triumfalist ținut la New York, senatorul Chuck Schumer, liderul majorității democrate, a apreciat victoria partidului său drept „o recunoaștere și o susținere publică a agendei democrate". El a adăugat: „Poporul american i-a respins pe republicanii MAGA, extremiști, antidemocrați". Laxalt a recunoscut victoria adversarei sale și a spus că nu va contesta rezultatele alegerilor.

Ambii candidați provin din dinastii politice. "Cortez Masto este fiica lui Manny Cortez, care a avut patru mandate în Comisia comitatului Clark în anii '70 și '80, înainte de a fi pus șef la Autoritatea pentru Convenții și Imigranți din Las Vegas. Laxalt acrescut în zona Washington, D.C., fiind nepotul fostului guvernator al Nevada și senatorului Paul Laxalt și fiul fostului senator al New Mexico Pete Domenici. Este a doua înfrângere a lui Laxalt în patru ani de zile.

Datorită avansului de un loc al democraților în Senat, bătălia finală din Georgia, dintre democratul Raphael Warnock și republicanul Herschel Walker ar putea fi afectată de dezamăgirea taberei republicane. Alegătorii de ambele părți vor fi mai puțin motivați de a se prezenta, mizele fiind considerabil mai mici.

Walker a fost atacat crunt de opoziția sa. I s-au lansat acuzații că și-a exagerat CV-ul și că a plătit ca două dintre fostele sale iubite să facă avort.

Atât Walker, cât și înfrântul rundei Nevada, Laxalt, ambii fac parte din tabăra lui Trump din Partidul Republican. În cazul în care Partidul Democrat va relua conducerea Senatului, toate inițiativele republicane din Camera inferioară vor fi negociate. Practic, pentru un termen de doi ani, vom asista la un blocaj politic. Dacă republicanii vor deschide comisii de anchetă în Camera Reprezentanților, democrații vor face altele, în replică, în Senat.