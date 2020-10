Donald Trump doreste intoarcerea in SUA a tuturor soldatilor americani din Afganistan pana la Craciun

Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pana la Craciun, adica mai repede decat prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP.

"Ar trebui sa-i aducem acasa pana la Craciun pe putinii nostri barbati si femei curajosi care inca mai slujesc in Afganistan!" a scris pe Twitter presedintele american care va candida pentru un al doilea mandat impotriva democratului Joe Biden pe 3 noiembrie. Presedintele Trump promite de ani de zile sa "puna capat razboaielor nesfarsite" si nu a ascuns niciodata ca spera sa accelereze retragerea pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale.

Administratia Trump s-a angajat sa retraga toate trupele americane din Afganistan cel tarziu pana la mijlocul anului 2021, conform unui acord istoric semnat pe 29 februarie cu talibanii, menit sa puna capat celui mai lung razboi in care au fost implicate SUA. Insurgentii s-au angajat sa nu permita teroristilor sa opereze din teritoriile pe care le controleaza, precum si sa inceapa negocieri de pace directe fara precedent cu guvernul de la Kabul. Acestea au inceput in septembrie, cu cateva luni intarziere, dar nu au dus inca la un acord de reducere a violentei sau de incetare a focului.

In pofida acestor mici progrese, armata americana a inceput sa se retraga in ritmul stabilit in acord, daca nu chiar mai rapid. In septembrie, in Afganistan se mai aflau 8.600 de soldati americani, dar Pentagonul a indicat ca o noua faza a retragerii era iminenta.