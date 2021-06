Donald Trump, primul mare miting de campanie. "Vom prelua America, si vom face asta in curand"

Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, a organizat sambata, 26 iunie, in statul Ohio primul sau mare miting de campanie de cand nu mai este presedinte.

Donald Trump tribunul a regasit scenele adunarilor electorale. In primul sau miting de campanie dupa ce a plecat de la Casa Alba, fostul presedinte american a criticat politicile de imigratie ale administratiei Biden si i-a indemnat pe partizanii lui sa-i ajute pe republicani sa recastige majoritatea in Congres Statelor Unite. In contextul in care Donald Trump a tinut discursuri la unele evenimente republicane dupa infrangerea sa electorala in fata presedintelui democrat Joe Biden, acest miting intr-un stat pe care l-a castigat la alegerile prezidentiale din 2020 marcheaza o revenire la tipul de mitinguri care au fost esentiale pentru a-si pastra sprijinul bazei sale electorale.

Donald Trump si-a parasit postul dupa asaltul mortal asupra Capitolului SUA, la 6 ianuarie, desfasurat de partizanii sai la scurt timp dupa un discurs in care a repetat falsele afirmatii ca infrangerea sa electorala a fost rezultatul unei fraude. El a supravietuit celei de-a doua proceduri de punere sub acuzare si si-a mentinut o larga influenta asupra Partidului Republican, lasand deschisa intrebarea daca va candida la realegere in 2024.

Sambata, in fata unei multimi de mii de sustinatori entuziasti, Donald Trump a scos in evidenta unele dintre obisnuitele sale nemultumiri, criticand alegerile americane si punand un accent deosebit asupra numarului tot mai mare de imigranti care intra in Statele Unite pe la frontiera sudica. "Vom prelua Camera, vom prelua Senatul si vom prelua America, si vom face asta in curand", a spus el.

Majoritatile foarte reduse ale democratilor in ambele camere ale Congresului vor fi in joc la alegerile de la jumatatea perioadei din 2022, iar istoria favorizeaza sansele republicanilor de a castiga locuri in aceste scrutinuri. In Ohio, Donald Trump a facut campanie pentru fostul asistent de la Casa Alba Max Miller, care se prezinta impotriva congresmanului in exercitiu Anthony Gonzalez, unul dintre cei zece republicani din Camera care au votat pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump dupa asaltul din 6 ianuarie.

Donald Trump a promis ca va face campanie impotriva acestor zece republicani. El a sustinut, de asemenea, un opozant al senatoarei Lisa Murkowski, singura dintre cei sapte republicani din Senat care a votat pentru condamnarea sa in timpul procesului sau de punere sub acuzare din ianuarie si care urmeaza sa fie realesa in 2022. Mitingul de la Wellington, la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de Cleveland, a fost prima dintre cele trei aparitii publice planificate de Donald Trump. Acesta va fi urmat de o vizita la frontiera SUA-Mexic cu guvernatorul Texasului, Greg Abbott, la 30 iunie, si de un miting la Sarasota, Florida, la 3 iulie.