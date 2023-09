Șefii "grupării responsabile" pentru atacul de la Capitoliu din SUA au fost condamnați la ani grei de închisoare. Decizia judecătorului

Un judecător federal din SUA i-a condamnat pe foştii lideri ai grupării de extremă dreapta "Proud Boys" Joseph Biggs şi Zachary Rehl la 17, respectiv 15 ani de închisoare, după ce un juriu i-a găsit vinovaţi de conspiraţie la răzvrătire în atacul asupra Capitoliului din 2020, scrie Reuters.

Pedepsele cu închisoarea emise de judecătorul districtual Timothy Kelly pentru Biggs and Rehl, primii din gruparea "Proud Boys" condamnaţi pentru conspiraţie la răzvrătire care îşi primesc sentinţele pentru rolul lor în atacul din 6 ianuarie 2021, sunt mai mici decât normele de pedeapsă în SUA şi mult mai mici faţă de pedepsele de 33 şi 30 de ani cerute de procurorii federali.

Kelly a declarat, joi, că nu "încearcă să minimalizeze violenţa" care a avut loc în 6 ianuarie, dar a menţionat că evenimentele nu au fost echivalente cu un eveniment cu victime în masă şi impunerea unei sentinţe mai stricte ar putea crea diferenţe.

Înainte de condamnare, Biggs a cerut scuze pentru faptele sale, în faţa lui Kelly, pierzându-şi vocea de emoţie când a vorbit despre fiica sa, despre care a spus că este o victimă a unei agresiuni sexuale care are nevoie de el, în timp ce el este închis.

"Am fost sedus de mulţime şi am mers înainte. Curiozitatea mea a învins", a spus Biggs. "Nu sunt un terorist. Nu am ură în inimă", a adăugat el.

Pe de altă parte, Rehl a izbucnit în plâns în timp ce citea o declaraţie, în timp ce avocatul său stătea lângă el, cu mâna pe spatele lui.

"Regret că m-am implicat în asta", a spus el. El a adăugat că a lăsat politica să îi distrugă viaţa şi "a pierdut din vedere cine şi ce contează".

El a cerut scuze pentru că şi-a dezamăgit familia şi l-a întrebat pe Kelly dacă l-ar putea trimite într-o închisoare federală aproape de casă.

Procurorii au calculat recomandarea de condamnare pentru Rehl parţial bazat pe dovezi că a comis sperjur când a fost chemat în faţa instanţei în apărarea sa în proces şi a minţit privind atacarea poliţiştilor cu un spray chimic.

"Ai pulverizat spray asupra acelui poliţist şi ai minţit despre asta", i-a spus Kelly, adăugând că acestea sunt "fapte rele".

Atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului avea rolul de a împiedica Congresul să certifice alegerea preşedintelui democrat Joe Biden, despre care Trump pretinde în mod fals că este rezultatul unei fraude extinse.

"Acestea sunt infracţiuni foarte grave", a afirmat joi procurorul federal Jason McCullough. "Este un motiv pentru care cu toţii ne ţinem răsuflarea în timp ce ne apropiem de alegerile viitoare... Ei au dus asta la limita unei crize constituţionale", a spus el.

Trump se bucură de un avans mare în cursa pentru nominalizarea republicanilor pentru a-l înfrunta pe Biden în 2024.

Într-una din dezbaterile din campania sa prezidenţială din 2020, Trump le-a spus celor din "Proud Boys" să "stea deoparte şi să fie pregătiţi" când a fost rugat de moderator să denunţe pe adepţii supremaţiei albe.

Alţi doi membri ai "Proud Boys" - Ethan Nordean and Dominic Pezzola - vor fi aduşi vinei în faţa lui Kelly pentru a-şi afla pedepsele, în timp ce fostul preşedinte al grupării Enrique Tarrio îşi va primit sentinţa în 5 septembrie.

Procurorii cer o pedeapsă cu închisoarea de 33 de ani pentru Tarrio şi de 27 de ani pentru Nordean, ambii condamnaţi pentru conspiraţie la răzvrătire.

Ei solicită o pedeapsă de 20 de ani pentru Pezzola, care a fost achitat pentru conspiraţie la răzvrătire, dar a fost condamnat pentru alte infracţiuni grave.

Procurorii i-au cerut judecătorului districtual Timothy Kelly să fie de acord cu aplicarea unei majorări a pedepselor pentru terorism pentru toţi cei cinci acuzaţi membri ai "Proud Boys" - o mişcare care ar putea adăuga circa 15 ani la o pedeapsă.

Joi, Kelly a fost de acord că acţiunile lui Biggs şi Rehls se ridică la nivelul unui act de terorism, dar nu a aplicat majorarea întrucât a spus că "exagerează conduita" în discuţie.

Sentinţele impuse, deşi mult mai mici decât a cerut Guvernul, reprezintă totuşi unele dintre cele mai severe de până acum în legătură cu atacul de la Capitoliu.

Până în prezent fostul fondator al "Oath Keepers" Stewart Rhodes deţinea recordul cu o pedeapsă de 18 ani, după ce a fost condamnat pentru conspiraţie la răzvrătire, în cursul acestui an.

Peste 1.100 de persoane au fost arestate pentru acuzaţii legate de asaltul de la Capitoliu. Dintre aceştia, peste 630 au pledat vinovat şi cel puţin 110 au fost condamnaţi în procese.

Cinci persoane, inclusiv un poliţist, au murit în timpul sau la scurtă vreme după revoltă şi peste 140 de poliţişti au fost răniţi. Capitoliul a suferit pagube de milioane de dolari.

Procurorul special Jack Smith, desemnat să investigheze încercări mai ample de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020, l-a pus sub acuzare, între timp, pe Trump, pentru încercarea de a rămâne la putere.

Este una din cele patru puneri sub acuzare care îl vizează acum pe Trump, când campania pentru 2024 urmează să accelereze.

Trump mai este acuzat în Georgia de fapte legate de rezultatul alegerilor din 2020.

În plus, el este acuzat de biroul lui Smith în Florida pentru manipularea greşită a documentelor clasificate şi în New York de falsificarea înregistrărilor contabile în legătură cu bani oferiţi starului porno Stormy Daniels pentru a-I cumpăra tăcerea înainte de alegerile prezidenţiale din 2016.