Expertii spun ca-i cel mai sigur vaccin insa 62% din rusi n-au incredere in Sputnik dar nu se tem de infectarea cu COVID-19

Doi din trei rusi cred in teoria conspiratiei privind vaccinurile. Concret, 64% dintre respondenti au afirmat ca SARS-CoV-2 a fost creat artificial pentru a fi folosit ca arma biologica, 23% cred ca virusul a aparut natural si 13% au declarat ca nu pot raspunde la intrebare.

Sondajul a gasit de asemenea o corelatie intre scaderea rapida a numarului de noi contagieri cu COVID-19 si teama rusilor de a fi infectati cu coronavirusul. Peste jumatate din respondenti (56%) au declarat ca nu se tem de infectarea cu SARS-CoV-2 comparativ cu 43% care au afirmat ca acest lucru ii ingrijoreaza. Procentul celor care au raspuns ca nu se tem de infectare este cel mai scazut inregistrat de la izbucnirea pandemiei in Rusia in februarie 2020. In luna octombrie a anului trecut un alt sondaj arata ca 64% dintre rusi erau ingrijorati sa nu contracteze COVID-19 in timp ce 34% sustineau contrariul.

Scepticismul fata de vaccinare este de asemenea in crestere, 62% din cei care au participat la sondaj afirmand ca nu vor sa fie inoculati cu vaccinul Sputnik V dezvoltat de Rusia comparativ cu 30% care au spus ca vor sa fie vaccinati. Sondajul arata ca rusii tineri sunt mult mai sceptici vizavi de Sputnik V fata de cei mai in varsta: 74% versus 56%. Printre ingrijorarile principale exprimate de acestia pentru reticenta fata de vaccinul rusesc se numara teama fata de posibile efecte secundare, testarea clinica incompleta si credinta ca vaccinarea "n-are rost".