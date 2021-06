Gafă la nivel înalt după Anglia - România: Un fost europarlamentar britanic i-a lăudat pe "cei doi jucători englezi" care nu au îngenuncheat

Martin Daubney, 50 de ani, fost europarlamentar al Partidului Brexit, a comis o gafă, luni, a doua zi după amicalul Anglia - România, dorind să-i laude pe "cei doi jucători englezi" care nu au îngenuncheat înaintea meciului de la Middlesbrough, în semn de susţinere a mişcării Black Lives Matter, informează dailymail.co.uk.

Obişnuit ca naţionala Angliei să evolueze de obicei în tricouri albe, el a încurcat echipele la meciul de duminică, la care formaţia lui Gareth Southgate a jucat în albastru complet, iar "tricolorii" în alb complet.

A doua zi după partidă, Daubney a scris pe Twitter că va apărea la radio pentru a-şi exprima gândurile sale despre evenimente şi a scris: "Vă invit la TalkRadio, la 10.40, când voi spune că este timpul să punem capăt semnului virtuţii separatiste de a îngenunchea la meciurile de fotbal - trebuie să-l eliminăm înainte de Euro 2020 sau va începe să predomine."

Apoi, Daubney i s-a alăturat lui Mike Graham în direct la TalkRadio şi a continuat cu observaţia lui incorectă. El a spus în direct: "Interesant, dacă te uitai aseară la Stadionul Riverside, erau doi fani ai Angliei, pardon, doi jucători ai Angliei, care nu au îngenuncheat. Mă întreb dacă vreunul dintre ascultătorii tăi ştie cine sunt acei jucători, aş dori să le spun <bine aţi făcut> acestor băieţi, sunt cei care dau exemplul."

Acest pasaj al intervenţiei fostului europarlamentar a devenit imediat viral online, fiind răspândit rapid pe reţelele de socializare, pe măsură ce fanii fotbalului au rămas mască de gafa fostului europarlamentar.

Mai devreme, Daubney postase pe Twitter acelaşi punct de vedere cu privire la doi jucători din Anglia care ar fi refuzat să îngenuncheze şi şi-a întrebat fanii dacă îl pot ajuta cu numele lor. Pe măsură ce criticile şi ridicolul s-au revărsat rapid în direcţia sa, Daubney a şters tweet-ul, dar gafa fusese făcută.

Un utilizator nu a scăpat ocazia de a se amuza de eroarea lui Daubney, răspunzând cu traducerea în limba română pentru "thank you": "Când le mulţumiţi acelor jucători din <Anglia> pentru că nu au îngenuncheat, nu uitaţi să spuneţi <mulţumesc>."

"O mică sugestie pentru tine: Asigură-te că ştii care echipă este Anglia şi care nu este, înainte de a-ţi publica micile tale tweet-uri", a spus altul.

"Asta se întâmplă când gura ta este mai mare decât creierul tău...", a afirmat un alt utilizator, iar alcineva a scris: "E atât de patriot încât nici nu ştie care este echipa Angliei".

Folosindu-se de confuzia lui Daubney, un alt utilizator l-a ironizat şi mai rău: "Mi-ar plăcea să aud părerea foştilor jucători englezi cum ar fi Gheorghe Hagi şi Florin Răducioiu despre această situaţie."

Anglia a învins România pentru prima dată în ultimii 51 de ani, scor 1-0 (1-0), într-un meci amical disputat, duminică, la Middlesbrough.

Cu excepţia lui Stanciu şi a lui Nedelcearu, jucătorii celor două echipe au îngenuncheat înaintea startului meciului, în semn de solidaritate cu mişcarea Black Lives Matter. O parte dintre spectatorii prezenţi pe stadionul din Middlesbrough au huiduit acest moment.

Spre nemulţumirea unei părţi a fanilor englezi, jucătorii antrenaţi de Gareth Southgate îngenunchează de un an înaintea fiecărui meci pe care-l dispută şi spun că nu vor renunţa la acest gest nici la Euro-2020.

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a explicat, duminică seară, de ce a ales să nu îngenuncheze pentru mişcarea Black Lives Matter înaintea meciului amical al României cu Anglia. El a precizat că a refuzat gestul din solidaritate pentru colegul său de la Slavia Praga, Ondrej Kudela, suspendat pentru un incident de rasism.

"Am făcut acelaşi lucru şi cu Slavia, când am jucat cu Arsenal, în sferturile Ligii Europa, mi se pare normal, şi am decis să fac gestul pentru colegul meu de la Slavia, pentru Kudela, care fără nicio probă a fost suspendat zece etape, după meciul cu Rangers. Doar aşa pentru că un coleg al lui Kamara a auzit cuvântul acela pe care nu îl pot spune. Am decis să nu mă pun în genunchi şi nu cred că asta este soluţia", a declarat Stanciu la Pro X.

Fundaşul ceh Ondrej Kudela, 34 de ani, coechipierul lui Nicuşor Stanciu de la Slavia Praga, a fost suspendat zece meciuri după incidentul de rasism de la meciul cu Glagow Rangers, din Liga Europa. Şi mijlocaşul finlandez Glen Kamara, 25 de ani, de la Rangers, cel care a fost ţinta rasismului jucătorului ceh, a primit trei jocuri de suspendare, pentru că a ripostat, lovindu-l pe Kudela pe tunelul care duce la vestiare, după meci.