Intrebarea-cheie despre strategia SUA: A pierdut Biden Arabia Saudită?

Retragerea rușinoasă a SUA din Afganistan a făcut o gaură globală în sistemul de dominație mondială elaborată în secolul american de după 1945, un vid de putere care va avea probabil consecințe ireversibile.

Cazul imediat este dacă strategii de la Washington ai lui Biden - deoarece este clar că nu face nicio politică - au reușit deja să piardă sprijinul celui mai mare cumpărător de arme și aliat strategic regional, Regatul Arabiei Saudite. Încă din primele zile de la învestirea lui Biden, la sfârșitul lunii ianuarie, politicile americane determină monarhia saudită să urmărească o schimbare dramatică în politica externă. Consecințele pe termen lung ar putea fi enorme.



În prima săptămână de mandat, administrația Biden a indicat o schimbare dramatică în relațiile dintre SUA și Arabia Saudită. Aceasta a anunțat o înghețare a vânzărilor de arme către regat, în timp ce a revizuit contractele de armament ale lui Trump. Apoi, la sfârșitul lunii februarie, serviciile de informații americane au publicat un raport în care condamnau guvernul saudit pentru uciderea jurnalistului saudit de la Washington Post, Adnan Khashoggi, la Istanbul, în octombrie 2018, ceea ce administrația Trump a refuzat să facă. La aceasta s-a adăugat ridicarea de către Washington a liderilor yemeniți houthi antisaudiți de pe lista de teroriști a SUA, punând în același timp capăt sprijinului militar american acordat Arabiei Saudite în războiul acesteia din Yemen cu forțele houthi susținute de Iran, o mișcare care i-a încurajat pe houthi să continue atacurile cu rachete și drone împotriva țintelor saudite.



Politica Pentagonului după 11 septembrie 2001



În timp ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a avut grijă până acum să evite o ruptură cu Washingtonul, mișcarea picioarelor sale de la schimbarea de regim a lui Biden în ianuarie a fost semnificativă. În centru se află o serie de negocieri secrete cu fostul său dușman de moarte, Iranul, și cu noul său președinte. Discuțiile au început în aprilie la Bagdad între Riad și Teheran pentru a explora o posibilă apropiere.



Strategia geopolitică a Washingtonului din ultimele două decenii a fost de a aprinde conflictele și de a aduce întregul Orient Mijlociu în haos, ca parte a unei doctrine aprobate pentru prima dată de Cheney și Rumsfeld după 11 septembrie 2001, denumită uneori de administrația George W. Bush "Marele Orient Mijlociu". Aceasta a fost formulată de regretatul amiral american Arthur Cebrowski, din cadrul Biroului de transformare a forțelor de la Pentagon al lui Rumsfeld de după 11 septembrie 2001. Asistentul lui Cebrowski, Thomas Barnett , a descris noua strategie a haosului deliberat în cartea sa din 2004, The Pentagon's New Map : War and Peace in the Twenty-first Century (Noua hartă a Pentagonului: Război și pace în secolul XXI), imediat după invazia neprovocată a SUA în Irak. Reamintim că nimeni nu a găsit niciodată dovezi ale armelor de distrugere în masă ale lui Saddam.



Barnett a fost profesor la Colegiul de Război al Marinei SUA și, mai târziu, strateg pentru firma israeliană de consultanță Wikistrat. După cum a descris el, toate granițele naționale ale Orientului Mijlociu postotoman, sculptate de europeni după Primul Război Mondial, inclusiv Afganistanul, urmau să fie dizolvate, iar statele actuale balcanizate în entități sunnite, kurde, șiite și alte entități etnice sau religioase, pentru a asigura decenii de haos și instabilitate care să necesite o prezență militară americană "puternică" pentru control. Aceasta a devenit cele două decenii de ocupație catastrofală a SUA în Afganistan și Irak și nu numai. A fost un haos deliberat. Secretarul de stat Condi Rice a declarat în 2006 că Marele Orient Mijlociu, alias Noul Orient Mijlociu, va fi realizat prin "haos constructiv". Din cauza unei reacții violente din partea Arabiei Saudite și a altor țări din regiune, numele a fost îngropat, dar strategia haosului a rămas.



Revoluțiile colorate ale "Primăverii arabe" a lui Obama, care au fost lansate în decembrie 2010, odată cu destabilizarea Tunisiei, Egiptului și Libiei de către rețelele Frăției Musulmane susținute de SUA, au fost o nouă punere în aplicare a noii politici americane de haos și destabilizare. A urmat apoi invazia SUA prin procură a Siriei, la fel ca și Yemenul, cu revoluția Houthi susținută în secret de SUA împotriva președintelui yemenit Ali Abdullah Saleh în 2012.



Conflictul actual dintre Teheran și Riad își are rădăcinile în acea strategie Cebrowski-Barnett Pentagon-CIA. Ea a marcat și alimentat ruptura dintre Qatar, pro-Frăția Musulmană, și Riad, anti-Frăția Musulmană, în 2016, după care Qatar a căutat sprijin din partea Iranului și a Turciei. A marcat războiul amar prin procură din Siria între forțele susținute de Arabia Saudită și forțele susținute de Iran. A marcat războiul proxy dintre Arabia Saudită și Teheran în Yemen și impasul politic din Liban. Acum, regimul saudit sub conducerea lui MBS pare să se angajeze într-o schimbare majoră, îndepărtându-se de războiul șiit-sunit pentru dominația lumii islamice prin urmărirea păcii cu dușmanii săi, inclusiv cu Iranul.

Teheran este cheia



Sub administrația Trump, politica a trecut de la o aparentă susținere americană a Iranului sub Obama, cu JCPOA nuclear din 2015, și în dezavantajul saudiților și al Israelului, la o susținere unilaterală a Arabiei Saudite și a Israelului de către Trump-Kushner, ieșirea din JCPOA și impunerea de sancțiuni economice draconice asupra Teheranului și alte măsuri concretizate ultima dată în acordurile Abraham, concepute prost, îndreptate împotriva Teheranului.



MBS și saudiții citesc în mod clar scrisul de pe perete din partea Washingtonului și se mișcă pentru a dezamorsa multiplele zone de conflict care l-au condus într-o fundătură scrisă de SUA. Washingtonul, sub conducerea lui Trump, îl hrănise pe MBS cu arme din belșug (plătite cu petrodolari saudiți) pentru a alimenta conflictele. A fost o catastrofă pentru saudiți. Acum, când a devenit clar că o administrație Biden nu înseamnă nimic bun nici pentru ei, MBS și saudiții au început un pivot strategic pentru a pune capăt tuturor conflictelor sale în lumea islamică. Cheia pentru toate acestea este Iranul.



Discuții pe canale secundare



În aprilie, saudiții au început prima din ceea ce au fost acum trei negocieri bilaterale privind stabilizarea relațiilor lor cu Iranul, discuții secrete pe canale secundare, mai întâi în Irak, apoi în Oman. Bagdadul are o miză majoră într-o astfel de pace, deoarece politica americană în Irak din 2003 încoace a fost aceea de a crea haos prin confruntarea unei majorități șiite cu o minoritate de 30% de sunniți pentru a semăna un război civil. În iulie, prim-ministrul al Kadhimi a obținut promisiunea lui Biden de a pune capăt prezenței trupelor americane până la sfârșitul anului.



Se pare că discuțiile pe canale secundare între Teheran și Riad implică poziția Iranului față de Washington în cadrul politicilor Pentagonului lui Biden, precum și disponibilitatea Iranului de a diminua prezența militară în Siria, Yemen și Liban. Discuțiile indirecte dintre SUA și Iran cu privire la o revenire la acordul nuclear din 2015 au fost suspendate după alegerile iraniene din iunie. De asemenea, Iranul a anunțat că își intensifică îmbogățirea uraniului.



Discuțiile dintre Arabia Saudită și Iran au inclus persoane la nivel înalt din ambele părți, inclusiv șeful saudit al Direcției Generale de Informații Khalid al-Humaidan și secretarul adjunct iranian al Consiliului Suprem de Securitate Națională , Saeed Iravani. Se pare că protestele în curs de desfășurare în interiorul Iranului cu privire la costurile economice ale desfășurării de trupe și ajutoare pentru grupuri precum Hezbollah în Liban și Siria și Houthis în Yemen, sunt în creștere. Acest lucru, într-un moment în care greutățile economice cauzate de sancțiunile americane sunt severe, creează un stimulent puternic pentru Teheran de a face, în cele din urmă, un compromis în cadrul unei apropieri de Riyadh. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi o lovitură uriașă pentru strategia de haos regional a SUA.



Deși nu există încă niciun acord, tocmai a fost anunțată o a patra discuție care indică o voință de a forja un compromis imediat ce guvernul președintelui iranian nou ales Ebrahim Raisi va fi aprobat de Majlis sau de parlament. Nu va fi ușor să se ajungă la un acord, dar ambele părți își dau seama că status quo-ul este o propunere pierdantă.



În același timp, Iranul condus de Raisi joacă dur cu negociatorii lui Biden. Se pare că liderul suprem iranian Ali Khamenei cere ca administrația Biden să ridice toate sancțiunile impuse Iranului și să îl despăgubească pentru daunele pe care le-a cauzat, iar Iranul să fie recunoscut ca stat cu prag nuclear, cu capacitatea de a produce o bombă nucleară într-un timp scurt. Sancțiunile impuse de SUA în 2018 au provocat o creștere anuală de 250% a prețurilor la alimente și o cădere liberă a monedei, deoarece veniturile din petrol s-au prăbușit. Raisi se află sub o presiune internă enormă pentru a schimba această situație, deși Washingtonul lui Biden refuză până în prezent să ridice sancțiunile ca precondiție pentru reluarea discuțiilor din cadrul JCPOA.



Pentru Teheran, întrebarea este dacă este mai bine să aibă încredere într-o apropiere de statele arabe sunnite din Golf, conduse de Arabia Saudită, sau să se bazeze pe Washington, al cărui palmares de promisiuni încălcate este subliniat de ieșirea catastrofală de la Kabul.

Cel mai recent, Teheranul a restabilit relațiile cu talibanii afgani, iar echipamente militare americane din Afganistan, luate de talibani, ar fi fost văzute în Iran, ceea ce sugerează o cooperare strânsă între Iran și Afganistan, care este în continuare împotriva Washingtonului. În același timp, Iranul a convenit cu China o cooperare economică strategică de 400 de miliarde de dolari pe 25 de ani. Cu toate acestea, până în prezent, Beijingul se pare că este precaut să nu sfideze sancțiunile americane într-un mod major și urmărește, de asemenea, legături mai strânse cu Arabia Saudită, cu statele arabe din Golf, precum și cu Israelul. O apropiere Arabia Saudită-Iran ar ușura și mai mult presiunile asupra Iranului.



Prăbușirea dramatică a prezenței americane în Afganistan oferă tuturor părților o idee clară că, indiferent de cine este președintele SUA, puterile instituționale americane din spatele scenei urmăresc o agendă de distrugere și nu se mai poate conta pe ele pentru a fi fidele promisiunilor de sprijin.



Implicațiile unui acord autentic între Arabia Saudită și Iran ar fi un pivot major în termeni geopolitici. Pe lângă faptul că ar pune capăt războiului din Yemen și războiului sirian prin procură, ar putea pune capăt impasului distructiv din Liban între Hezbollah, susținut de Iran, și interesele saudite majore din această țară. Aici este momentul în care discuțiile recente privind armele dintre Riad și Moscova devin mai mult decât interesante.



Rolul central al Rusiei



În acest cocktail geopolitic de interese concurente, rolul Rusiei devine strategic. Rusia este singura mare putere militară străină care a urmărit să pună capăt războaielor proxy sunniți-șiiți și să creeze stabilitate în toată Eurasia până în Orientul Mijlociu, o provocare directă la strategia Cebrowski-Barnett a Washingtonului de instabilitate și haos deliberat.



În luna aprilie a acestui an, președintele rus Vladimir Putin și o delegație de lideri de afaceri au efectuat o vizită rară la Riad, prima efectuată de Putin în ultimii 12 ani. Aceasta a fost prezentată ca fiind o reuniune de parteneriat energetic, dar în mod clar a fost mult mai mult. Au fost raportate tranzacții în valoare de 2 miliarde de dolari, acordurile vizând petrolul, spațiul și navigația prin satelit, sănătatea, resursele minerale, turismul și aviația. Ambele țări au convenit să coopereze pentru a stabiliza prețul petrolului, un pas important. Putin și MBS au subliniat că petrolul și gazele naturale vor continua să joace un rol major în anii următori, o palmă dată agendei verzi a Marii Resete de la Davos. Fondul suveran de investiții al Rusiei, RDIF, a deschis, de asemenea, primul său birou străin la Riad.



Luat în sine a fost interesant, dar faptul că a fost urmat patru luni mai târziu de o vizită a viceministrului apărării din Arabia Saudită, prințul Khalid bin Salman, în Rusia, la Forumul internațional anual de tehnică militară (ARMY 2021) de lângă Moscova, conferă o nouă semnificație legăturilor din ce în ce mai strânse dintre Arabia Saudită și Rusia, de asemenea, într-un moment în care Biden & Co. "recalibrează" legăturile dintre SUA și Arabia Saudită, după cum a spus Departamentul de Stat, indiferent ce înseamnă asta. Khalid a scris pe Twitter: "Am semnat un acord cu ministrul adjunct rus al apărării, generalul-colonel Alexander Fomin, între Regatul și Federația Rusă, care vizează dezvoltarea cooperării militare comune între cele două țări". Bin Salman a mai adăugat: "M-am întâlnit cu ministrul rus al apărării, Serghei Shoygu, pentru a explora modalități de consolidare a cooperării militare și de apărare și am discutat despre efortul nostru comun de a păstra stabilitatea și securitatea în regiune." În special, Rusia a desfășurat exerciții militare comune cu Iranul în ultimii ani și este, de asemenea, potrivită pentru a promova o detensionare între Arabia Saudită și Iran.



Discuțiile de la Moscova au avut loc la doar câteva săptămâni după ce Pentagonul și administrația Biden au anunțat că retrag opt sisteme antirachetă Patriot din Arabia Saudită, Iordania, Kuweit și Irak, precum și că retrag un sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) din Regatul Saudit și că accelerează retragerea trupelor americane din regiune, măsuri care nu prea sporesc încrederea în Washington ca protector al Arabiei Saudite. Cea mai bună tehnologie de apărare antirachetă din lume, sistemul de apărare aeriană S-400, se întâmplă să fie produsă în Rusia, la fel ca o gamă largă de alte echipamente militare.

Toate aceste mișcări ale saudiților nu vor duce, în mod clar, la o ruptură peste noapte cu Washingtonul. Dar este clar că monarhia saudită a înțeles, mai ales în urma abandonării abrupte a Afganistanului de către Biden în favoarea talibanilor, că dependența continuă de o umbrelă de securitate americană de care s-a bucurat de la șocurile petroliere din anii 1970 este o iluzie care se estompează. MBS își dă seama în mod clar că a fost jucat atât de Trump, cât și acum de Biden. Plăcile tectonice ale geopoliticii din Orientul Mijlociu și Eurasia se deplasează, iar implicațiile sunt uluitoare.

F. William Engdahl

journal-neo.org

F. William Engdahl este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este un autor de best-seller în domeniul petrolului și al geopoliticii, exclusiv pentru revista online "New Eastern Outlook".