Iranul amenință direct SUA: "Arsenalele plutitoare pot fi scânteia războiului" VIDEO

Iranul a emis un avertisment către SUA cu privire la posibilitatea de a viza două nave de marfă în Orientul Mijlociu. SUA au fost avertizate să nu țintească nave de marfă iraniene descrise ca "arsenale plutitoare" într-un videoclip al armatei.

Behshad și Saviz sunt suspectate de mult timp de a servi drept baze de operațiuni avansate pentru comandourile iraniene, notează Sky News.

Ambele nave sunt înregistrate ca nave comerciale de marfă la o companie cu sediul la Teheran, care a fost sancționată de Trezoreria SUA ca fiind o acoperire pentru compania de stat Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

Saviz și Behshad au zăbovit ani de zile în Marea Roșie, în largul Yemenului, fiind suspectate că ar fi servit ca poziții de spionaj pentru Garda Revoluționară paramilitară iraniană.

Iranul recunoaște că sunt nave militare

În declarația video iraniană, un narator a descris pentru prima dată navele ca fiind "arsenale plutitoare".

Naratorul a descris nava Behshad ca fiind în ajutorul unei misiuni iraniene de "contracarare a pirateriei în Marea Roșie și în Golful Aden".

Cu toate acestea, Iranul nu este cunoscut în mod public ca participând la niciuna dintre campaniile recente împotriva pirateriei somaleze în creștere în regiune.

Declarația se încheie cu un avertisment suprapus cu un montaj de imagini cu nave de război americane și un steag american.

"Cei care se implică în activități teroriste împotriva Behshad sau a unor nave similare pun în pericol rutele maritime internaționale, securitatea și își asumă responsabilitatea globală pentru potențiale riscuri internaționale viitoare", se arată în videoclip.

The regime in #Iran is getting nervious about the #IRGCterrorists spy ship BEHSHAD and the SAVIZ, with Artesh out with a new video with a warning. Interestingly, the BEHSHAD is now docked near Djibouti in East Africa just off the coast from a Chinese military base in the country.... pic.twitter.com/yfGVp1jh8T