Israelul e panicat de al cincilea val, "al vaccinatilor". Se discută deja despre a patra doză "super-booster"!

Grupul operativ prezidențial pentru Covid-19 din Botswana a anunțat că luni, 22 noiembrie 2021, în țară - situată în partea de sud a Africii - au fost raportate și înregistrate patru cazuri de o nouă variantă de Covid-19, cunoscută acum sub numele de B.1.1.529. Si in Israel s-au raportat doua cazuri, de la persoane care au calatorit in sudul Africii, ambele complet vaccinate. In Franta a fost depistat un caz, tot al unei persoane complet vaccinate. La fel si in Belgia. Pana acum, nicio persoana nevaccinata nu a "luat" noua varianta, dar e adevarat ca aceste persoane nici nu beneficiaza de posibilitatea de a calatori "liber".