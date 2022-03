Kadîrov trimite la război dependenți de droguri. Ce primesc la schimb mercenarii care merg să ucidă în Ucraina

Războinicii ceceni trimiși de Ramzan Kadîrov în Ucraina ar fi dependenți de droguri care au fost scoși din pușcării sau din centrele de dezintoxicare în schimbul unei amnistii, potrivit presei din Belarus care citează un articol publicat de Adat, o mișcare populară în Cecenia.

Printre acești mercenari se numără și infractori. Aceștia sunt eliberați și trimiși să lupte în Ucraina alături de soldații ruși sub promisiunea iertării pedepsei. Potrivit sursei citate, există mulți doritori să beneficieze de pe urma acestei amnistii. Cu toate acestea, este vorba despre bărbați fără pregătire militară și cu moralul la pământ, care odată ajunși pe front abandonează rapid lupta sau cad victime armatei ucrainene. Potrivit Adat, ar fi doar o lovitură de imagine folosită de Ramzan Kadîrov pentru a arăta cât de mulți "voluntari" sunt gata să moară pentru Putin.

Voluntarii ceceni care s-au alăturat armatei ruse din Ucraina par că nu sunt atât de pregătiți de luptă. Într-o filmare făcută publică de Serviciul de presă al Forțelor Armate ale Ucrainei, aceștia își abandonează tehnica militară imediat ce sunt atacați. Video-ul postat pe Telegram a fost realizat chiar de "kadîroviți" - militarii ceceni, cel mai probabil cu un bodycam care a fost pierdut şi găsit ulterior de militarii ucraineni. Cecenii și-au câștigat reputația de războinici înverșunați în două războaie împotriva Rusiei, primul din 1994 până în 1996 și al doilea din 1999 până în 2009. A fost cel mai violent conflict dintre Europa și fosta URSS de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ramzan Kadîrov, președintele Republicii Cecenia din 2007, susține că el însuși se află în Ucraina. El este un susținător loial al lui Vladimir Putin, care a adus Cecenia înapoi în Federația Rusă folosind teroarea ca armă guvernamentală. Ce sunt detașamentele de „Kadîroviți" care păzesc soldații ruși să nu dea înapoi din fața ucrainenilor Kadîrov conduce zeci de mii de oameni cunoscuți sub numele de "kadîroviți". Nicio altă entitate federală din Federația Rusă nu are o forță armată de această dimensiune. Deși luptătorii sunt membri ai Gărzii Naționale Ruse, ei rămân sub comanda unică a lui Kadîrov, care deține și titlul de general-maior.

Mulți analiști consideră că strategia militară a Rusiei nu a funcționat în primele două săptămâni de război. Rezistența ucraineană, împreună cu dificultățile rusești de aprovizionare, precum și slaba coordonare a diferitelor corpuri de armată și problemele de motivare în rândul soldaților recrutați și profesioniști, au încetinit considerabil înaintarea trupelor ruse. În fața acestor dificultăți militare și logistice, Rusia a făcut acum din războiul psihologic un element central al strategiei sale. Anunțul intrării în război a trupelor lui Kadîrov și propaganda care îl înconjoară fac parte din efortul Rusiei de a destabiliza inamicul.