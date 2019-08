Lovitura pentru noul premier britanic Boris Johnson. Sufera o prima infrangere electorala

Noul premier britanic Boris Johnson a suferit prima sa infrangere la urne, o a infrangere partidului sau intr-un scrutin partial care i-a slabit majoritatea parlamentara la doar un vot si care-i complica strategia Brexitului, relateaza AFP.

Partidul Conservator, aflat la putere, a carui conducere Boris Johnson a preluat-o saptamana trecuta, a pierdur un mandat in circumscriptia Brecon si Radnorshire, in Tara Galilor (vest), in favoarea unei candidate proeuropene, potrivit rezultatelor oficiale anuntate vineri. Aceasta infrangere fragilizeaza noul Guvern, care tocmai a anuntat dublarea bugetului anual consacrat pregatirilor unui Brexit fara acord ("no deal"), alocand fonduri suplomentare in valoare de 2,1 miliarde de lire sterline (2,13 miliarde de euro). Acesti vor folosi atat la "accelerarea pregatirilor la frontiera, sustinerea pregatirilor intreprinderilor si asigurarea aprovizionarii cu medicamente esentiale", cat si la lansarea unei noi campanii de comunicare cu privire la Brexit, a precizat Ministerul Finantelor.

In total, 6,3 miliarde de liere sterline (6,9 miliarde de euro) urmeaza sa fie alocate in vederea pregatirii Brexitului, dintre care 4,2 miliarde anul acesta. Liberal-democrata Jane Dodds, care a avertizat impotriva unui plan al unui Brexit "fara acord" ce-i va afecta pe fermierii galezi, a obtinut o victorie in alegerile partiale de la Brecon.

"Prima mea actiune ca deputata, cand voi veni la Westminster, va fi sa-l gasesc pe Boris Johnson oriunde s-ar ascunde si sa-i spun sus si tare: nu te mai juca cu viitorul comunitatilor noastre si indeparteaza Brexitul fara acord", a declarat Dodds dupa victoria sa.

Alegerile partiale de joi au loc in urma destituirii deputatului conservator Chris Davies, declansata de catre alegatori - asa cum permite o procedura introdusa in 2015 de catre fostul premier conservator David Cameron. Alegatorii l-au sanctionat pe Chris Davies in urma condamnarii acestuia cu privire la false declaratii de cheltuieli. Apreciind ca a comis o eroare, Chris Davies a candidat din nou. El a fost invins de rivala sa Jane Dodd cu 13.826 de voturi la 12.401. Partidul Brexitului a obtinut, la randul sau, 3.331 de voturi, iar Partidul Laburist s-a clasat al patrulea cu 1.680 de voturi.