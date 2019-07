Mii de imigranți fără documente au ocupat Panteonul din Paris și cer să primeasca acte. Mișcarea Vestele negre

Cateva mii de imigranti fara documente au ocupat vineri Panteonul din Paris, necropola a personalitatilor Frantei, pentru a cere rezolvarea situatiei lor si o intalnire cu premierul Edouard Philippe.

Contactata de AFP, o membra a grupului La Chapelle Debout, colectiv de ajutorare a imigrantilor, prezenta in interior, a spus ca 700 de imigranti si sustinatori au intrat in cursul dupa-amiezii in acest edificiu impozant din inima Parisului.

„Ne-am saturat de zecile de CRS (politistii insarcinati cu mentinerea si restabilirea ordinii - n.red.), cu casca in mana", a explicat ea. „Atmosfera este buna. Au fost multe luari de cuvant despre rasism, despre revendicarile noastre", a adaugat ea, precizand ca „turistii au fost evacuati".

Intr-o inregistrare video transmisa pe Twitter se vad mai multe sute de persoane sub cupola Pantheon-ului scandand „Vestele negre! Vestele negre!", numele unui colectiv de imigranti care traiesc in adaposturi sau pe strada in regiunea pariziana.

„Noi, imigrantii fara documente, care traim in adaposturi sau pe strazi, am ocupat Panteonul, mormintele marilor vostri cetateni... pentru a-i cere prim-ministrului sa le faca acte tuturor imigrantilor fara documente din Franta", este principala revendicare a Vestelor Negre.

Oamenii continua sa se adune, iar la fata locului au venit efective importante ale fortelor de ordine.