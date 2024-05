Mii de polonezi au protestat la Varșovia împotriva Green Deal: Nu are legătură cu realitatea geopolitică și economică din prezent VIDEO

Mii de persoane s-au adunat la Varșovia pe 10 mai pentru a se manifesta împotriva Green deal. Ei se tem că acesta reprezintă o amenințare pentru industriile locale pe fondul presiunilor politice și de mediu tot mai mari.

Protestul remarcabil a avut loc la Varșovia. Fermierilor polonezi li s-au alăturat și locuitorii capitalei, pentru a-și exprima îngrijorarea. Protestul reflectă o îngrijorare față de politicile percepute ca fiind excesiv de prescriptive și detașate de realitățile celor afectați. Prezența a mii de participanți a scos la iveală un segment semnificativ, probabil în creștere, al societății, care nu este doar sceptic, ci și în mod deschis rezistent la ceea ce ei numesc „tiranie verde". Este vorba de o coliziune între politica de mediu contemporană și rezistența națională a polonezilor din ultimele secole.

Polonia a fost de-a lungul istoriei cuprinsă între vecini puternici și adesea supusă stăpânirii străine. Acum simte acum strânsoarea unei alte forme de impunere - de data aceasta, învelită în steagul verde al durabilității. În timp ce preocupările de mediu sunt universal recunoscute, evidențiate de modele meteorologice severe, valuri de căldură africane, schimbări drastice de temperatură și secete prelungite, există un sentiment puternic că soluțiile propuse nu sunt doar nedorite, ci sunt puse în aplicare fără a ține seama în mod corespunzător de consecințele sau fezabilitate.

Liderii UE și polonezi, mulți dintre care susțineau politici ecologice stricte în timp ce erau în opoziție, sunt acum văzuți ca arhitecții acestor noi provocări. Acest sentiment este deosebit de puternic atunci când este juxtapus pe fundalul războiului din Ucraina și al unei Rusii din ce în ce mai asertive. În aceste condiții, politici precum Green Deal sunt percepute nu doar ca nepotrivite, ci chiar fanteziste. Green Deal-ul este privit ca ceva din afara reralității geopolitice și economice cu care se confruntă polonezii în fiecare zi.

Mai mult, protestatarii au pledat împotriva narațiunii care cere sacrificiu și conformare din partea cetățeanului obișnuit. Ei și-au manifestat indignarea față de elită, care pare să opereze sub un set diferit de reguli. Prezența locuitorilor din mediul urban în acest protest este deosebit de grăitoare. Acesta sugerează o dezafecție mai largă care ar putea avea implicații pentru viitoarele alegeri pentru Parlamentul European.

Drone footage from today in Warsaw shows the huge numbers that turned out against the EU's Green Deal and the Tusk administration toeing the Brussels line. #ProtestRolników