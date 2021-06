NATO avertizează Rusia să nu-i amenințe aliații. Ce l-a scos din sărite pe secretarul general NATO

Fiul lăutarilor din Clejani, Fulgy, a făcut publice numele substanțelor interzise care s-au consumat la studioul lui Alex Velea. Mărturisirea lui Fulgy vine după ce acesta a explicat inițial că nu a consumat droguri, ci că doar ar fi inhalat fum din studioul lui Velea. Acum, Fulgy are altă variantă.

Cel mai plauzibil mobil al asasinarii afaceristului Ioan Crisan din Arad - oferit de mai multe surse competente -, in urma detonarii unei bombe in autoturismul sau in penultimul weekend, ar fi legat de contrabanda cu tigari si traficul de droguri din zona.