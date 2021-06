ONU nu se mai potoleste! "Urmatoarea pandemie este aproape"

Mami Mizutori, reprezentantul special al secretarului general al ONU pentru reducerea riscului de dezastre, a declarat ca urmatoarea pandemie este aproape, fiind reprezentata de seceta, care este o criza globala ce a afectat cel putin 1,5 miliarde de oameni doar in acest secol. Costul economic a fost estimat la 124 de miliarde de dolari.

"Seceta este pe punctul de a deveni urmatoarea pandemie si nu exista niciun vaccin care sa o vindece. Cea mai mare parte a lumii va trai cu stres hidric in urmatorii cativa ani. Cererea va depasi oferta in anumite perioade. Seceta este un factor major in degradarea terenurilor si in scaderea randamentelor pentru culturile majore", a declarat Mami Mizutori, potrivit The Guardian. Mizutori a cerut guvernelor sa ia masuri si sa reglementeze modul in care apa este extrasa, stocata si folosita.