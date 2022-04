Preşedintele Iranului ameninţă Israelul că va fi lovit direct în "inima ţării"!

Experții în sănătate publică l-au criticat dur pe ministrul Sănătății al Germaniei, Karl Lauterbach, după ce acesta a susținut public că urmează o „variantă mortală" a virusului Covid, care ar putea lovi din plin Germania, chiar din toamna acestui an, informează cotidianul german Bild.

Am auzit pentru prima dată de termenul "Grand Reset" în 2014. Christine Lagarde, care era șefa FMI la acea vreme, a devenit brusc foarte vocală în privința centralizării globale. Aceasta era o agendă despre care, de obicei, se vorbea doar în șoaptă, în colțurile întunecate ale cărților albe instituționale și în întâlnirile secrete ale elitelor bancare, dar acum acești oameni au început să vorbească foarte tare despre ea, scrie analistul Brandon Smith, al carui comentariu politico-economic il redam in cotinuare:

La 1 aprilie 2022, un alt lot de 11.000 de documente Pfizer a fost făcut public de către US Food and Drug Administration. Datele din studiile Pfizer arată că imunitatea naturală a fost la fel de eficientă ca și vaccinul și că efectele secundare ale vaccinului au fost mai severe la persoanele sub 55 de ani. Deoarece riscul de IVOC severă este considerabil mai mic la persoanele tinere, un risc ridicat de efecte secundare este inacceptabil, iar injecția ar fi trebuit să fie limitată la persoanele cu risc ridicat de IVOC severă.