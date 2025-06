Presa americana consideră ca atacul israelian a bagat SUA in razboi cu Iranul

Presa americana comenteaza la cald atacul israelian asupra Iranului concluzionand ca are două obiective majore si alarmante: primul ar fi salvarea politică a lui Netanyahu care e din ce in ce mai bagat "in corzi" atat pe plan intern cat si international si doi, implicarea directă a SUA în acest război, pe care Donald Trump l-a anuntat voalat cu cateva ore mai devreme.

Dupa atacul israelian care a eliminat si lideri odata cu tintirea bazelor nucleare (apropo, bazat pe informatiile oferite si de aceasta data de compania Palantir a lui Peter Thiel, cel care are numeroase contracte cu Pentagonul), Iranul va răspunde masiv. Mai multe obiective militare și civile au fost atacate și mai mulți lideri militari și fizicieni în domeniul nuclear au fost eliminați. O primă șarjă de drone a fost lansată în direcția Israel, iar presa de specialitate de peste ocean mentioneaza cu ingrijorare ca acesta este doar începutul.

Guvernul israelian se află de mai multe ore în buncăr. Avionul lui Netanyahu a decolat din Tel-Aviv spre o destinație necunoscută. În orice caz populația Israelului este complet nepregătită pentru un război cu Iranul. "Ce a făcut Netanyahu atacând Iranul este iresponsabil.", considera Washington Post, in vreme ce CNN anunta ca: "Prețul petrolului a crescut deja cu 10%." Jurnalistii de la Casa Alba mentioneaza ca SUA neagă oficial orice implicare in atac. Ca o prima reactie din zona, foarte importanta, e ca Arabia Saudită - un aliat al SUA - condamnă ferm atacul israelian.