Mesajul bizar al lui Cheloo din miez de noapte după ce a fost depistat pozitiv la Drugtest si a parcat in curtea Catedralei Neamului

Cheloo de la trupa Paraziții este implicat într-un scandal mare, după ce a parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, iar la testarea poliției a ieșit pozitiv la droguri. Cheloo a dat un mesaj, în miez de noapte, pe contul său de TikTok și arată că începând din luna mai el nu a mai consumat absolut nimic.

"Numele meu este Ion Ștefan Cătălin aka Cheloo de la trupa Paraziții, care cântă de 32 de ani. Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere, o gură de bere artizanală. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta este mesajul meu! Am fost îndepărtat de prieteni, am fost îndepărtat de toți cei care-mi sunt dragi, încet și meticulos. Crezând în bunătate am căzut în această chestie! Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun este să fie ceea ce am în sânge, dar nu am cum să demonstrez. Este vorba mea împotriva tuturor! Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare luat de prost și am fost îndepărtat de tot ceea ce am mai scump.", a spus Cheloo.

Un echipaj de la Brigada Rutieră l-a testat cu aparatul și a ieșit rezultat pozitiv la Druger (droguri) și negativ la DrugTest (alcool). A fost dus la INML pentru probe biologice, care vor confirma dacă a consumat sau nu droguri.