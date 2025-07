Donald si Ursula în serialul "Tăvălugul tarifar", sezonul 3: SUA au ieșit victorioase în în războiul comercial, zice Trump. Von der Leyen spune ca ea a câștigat!

În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre „cel mai bun acord posibil" dintre SUA și UE, specialiștii de la Financial Times consideră că Europa a capitulat în fața „tăvălugului tarifar al lui Trump". UE importă în SUA bunuri de peste 500 de miliarde de euro pe an.

Capitularea UE în fața „tăvălugului tarifar al lui Trump" este concluzia Financial Times, chiar dacă Europa transmite semne pozitive. „Temerile că Trump ar putea întrerupe livrările de arme către Ucraina, ar retrage trupele din Europa sau chiar ar scoate SUA din NATO au marcat negocierile comerciale", potrivit ft.com, astfel că Bruxelles-ul nu a negociat dintr-o poziție de putere tarifele de 15% la majoritatea importurilor europene din SUA.

Presiunea pentru a ajunge la o înțelegere cu Donald Trump înainte de a expira termenul negocierilor și intrarea în vigoare a unor tarife de 30% a venit în mare parte din țările din nordul și estul Europei, notează publicația financiară. Noile tarife au fost criticate și în Marea Britanie, care are un acord comercial separat în care plătește doar 10% la importurile în SUA, de țările din estul și nordul blocului comunitar, mai expuse la amenințarea rusă.

„Poate doar dacă UE ar fi trimis tabloul Mona Lisa la Mar-a-Lago, s-ar fi putut spune că lucrurile ar fi mers mai bine pentru Trump decât au mers", scrie The Telegraph. Europa are în prezent un excedent comercial de 200 miliarde de euro pe an în relația comercială cu SUA, iar acesta va scădea odată cu tarifele, în avantajul bugetului federal american.