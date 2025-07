Piedone transmite un mesaj secret ca sa fie lasat in pace si sa nu intre iar la zdup: "Nu mă interesează să candidez la Primăria Capitalei"

Cristian Popescu Piedone s-a prezentat miercuri la secția de poliție din Bragadiru, pentru a semna controlul judiciar. Măsura rămâne în vigoare după ce Tribunalul Brașov a respins contestația depusă de fostul director al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

La intrarea în sediul poliției, acesta a reiterat că nu intenționează să revină în cursa politică. „Nu mă interesează să candidez la vreo primărie de sector sau, în special, la Primăria Capitalei", a spus el. Întrebat dacă ar putea apărea noi acuzații privind informarea altor persoane despre controale ANPC, Piedone a răspuns: „Lucrurile se vor vedea în timp. Mi-am susținut și în trecut și îmi susțin și acum nevinovăția. Cu siguranță acest dosar va ajunge pe masa judecătorilor, iar acolo se va da bătălia între adevăr și utopie." Referitor la existența interceptărilor din dosar, el a evitat un răspuns direct, spunând doar: „Ele există. Nu de unde sunt... Ele există."

Întrebat dacă va mai primi funcția de director ANPC înapoi dacă va fi găsit nevinovat, Piedone a replicat: "Nu cred în minuni, nu mă interesează aceste minuni. Am demonstrat ce am putut demonstra în funcția ANPC. Susțin ideea că am deranjat. E clar că acolo nu mă mai întorc. Cum e clar și acum că, la alegerile interimare, nu voi candida. Am spus asta demult. Poate nu am fost crezut. Nu voi candida nici în 2028. Asta nu înseamnă că voi sta și voi susține un candidat sau altul. Și asta este. Mă gândesc să-mi plimb nepoții", a spus Piedone.

Contestația formulată de Cristian Popescu Piedone împotriva măsurii de control judiciar pentru 60 de zile dispuse de procurorii DNA a fost respinsă, luni, de Tribunalul Brașov. Decizia în acest caz este definitivă. Piedone este acuzat că, în calitate de președinte al ANPC, i-ar fi oferit lui Marin Mihai Daniel, o persoană neautorizată, acces la informații nepublice privind un control iminent la Hotelul Internațional din Sinaia, în data de 7 martie 2025.

Parchetul susține că acest gest ar fi avut ca scop evitarea sancționării hotelului pentru posibile nereguli. În replică, Piedone susține că acuzația este „vagă, contradictorie și redactată exclusiv prin copierea textului de lege, fără nicio fundamentare faptică reală". În plus, invocă faptul că informația privind controalele ANPC era deja cunoscută publicului și industriei HoReCa înainte de presupusa discuție incriminatoare.