Proteste mari in Rusia fata de arestarea lui Navalnii. Politia a facut zeci de arestari

Zeci de persoane au fost arestate sambata in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor, informeaza AFP.

Din Moscova la Vladivostok, echipa lui Navalnii, care a fost otravit in august anul trecut cu agent neurotoxic Noviciok de tipul celor dezvoltati in fosta Uniune Sovietica, a difuzat apeluri la proteste in 65 de orase ruse. Primele manifestatii au avut loc sambata in Extremul Orient rus, unde cateva mii de persoane au iesit in strada in Vladivostok si Habarovsk, iar importante efective de politie au fost desfasurate, potrivit sustinatorilor lui Navalnii.

Circa 50 de protestatari au fost arestati in 10 orase rusesti in jurul orei 06:30 GMT, potrivit organizatiei neguvernamentale OVD-info, specializata in contabilizarea arestarilor la manifestatii. Cu toate acestea in multe situatii politia nu a reusit sa-i retina pe multi dintre protestatari. Numarul mare al acestora la Vladivostok arata cat de greu se descurca fortele de ordine.

In capitala, unde mobilizarea opozitiei este de obicei cea mai semnificativa, protestatarii urmeaza sa se reuneasca la ora locala 14:00 (11:00 GMT) in piata Puskin. Politia moscovita a promis deja "sa reprime fara intarziere" orice adunare neautorizata, iar primarul capitalei, Serghei Sobianin, a calificat protestele drept inacceptabile, in plina pandemie de coronavirus. Cu toate acestea, sotia lui Navalnii, Iulia, si-a anuntat pe Instagram intentia de a manifesta la Moscova pentru sotul ei "pe care nu-l va abandona niciodata".

Navalnii a fost spitalizat la Berlin pentru tratament, iar saptamana trecuta, la intoarcerea la Moscova, a fost retinut chiar pe aeroport si se afla acum in arest preventiv, in asteptarea mai multor proceduri judiciare care il vizeaza. Printre altele, autoritatile ruse au comunicat ca el ar putea fi considerat vinovat de incalcarea conditiilor de eliberare conditionata in urma unei condamnari cu suspendare din 2014.

Politia din Moscova a atentionat vineri, 22 ianuarie, ca orice manifestatie ilegala "va fi reprimata". La randul sau, Kremlinul a declarat ca manifestatiile de protest convocate pentru sambata pentru a cere eliberarea lui Aleksei Navalnii sunt ilegale si promovate de persoane pe care le-a calificat drept niste "provocatori".

Un tribunal rus a condamnat-o vineri pe Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii - cea mai virulenta voce critica impotriva Kremlinului din tabara opozitiei ruse -, la noua zile de inchisoare pentru promovarea protestelor convocate pentru sambata in sprijinul militantului anticoruptie, aflat in prezent in arest preventiv.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat vineri, 22 ianuarie, ca i-a telefonat presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru a-i cere "eliberarea imediata" a disidentului Aleksei Navalnii, transmit AFP si Reuters. Michel i-a comunicat liderului de la Kremlin "ingrijorarea grava" fata de situatia celui mai cunoscut opozant fata de Kremlin si a facut apel la "respectarea integrala si neconditionata a drepturilor" acestuia, arata un comunicat de la Bruxelles dupa convorbirea telefonica.