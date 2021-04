Record mondial al contaminarii zilnice cu Sars-Cov-2. In India au fost raportate 350.000 de cazuri de Covid-19

India a inregistrat duminica aproape 350.000 de noi cazuri de covid-19 in 24 de ore, iar autoritatile locale au decis sa prelungeasca cu o saptamana crantina la New Delhi, relateaza AFP.

India, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, inregistreaza o crestere puternica a epidemiei - cu 349.691 de noi contaminari duminica. Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 a crescut, de asemeneam cu 2.767. "Am decis sa prelungim cu o saptamana izolarea. Ravagiile noului coronavirus continua si nu exista ragaz", a anuntat ministrul-sef al Delhi Arvind Kejriwal.

Capitala indiana, care are 20 de milioane de locuitori, este cea mai afectata aglomeratie de epidemie. O carantina pe o perioada de o saptamana a fost impusa de luni, pentru a scadea presiunea asupra spitalelor, care se confrunta cu o grava penurie de oxigen. Aceasta criza scoate din nou la iveala vechimea sistemului indian al sanatatii, in timp ce furia creste impotriva presupusei lipse de pregatire a Guvernului federal impotriva acestui val al epidemiei.

Twitter a confirmat duminica faptul ca a cenzurat, la cererea autoritatilor indiene, zeci de tweetuiri care critica Guvernul. Unele tweeturi erau postate de catre alesi din opozitie, care denuntau slabiciunea resurselor in spitale, in care pacienti au murit din cauza unei penurii de oxigen. India a inregistrat in ultimele sapte zile peste doua milioane de contaminari cu noul coronavirus - reprezenttnd o crestere cu 58% fata de saptamana precedenta.