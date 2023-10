Teorie-șoc a liderul Daghestanului musulman: Vânătoarea de evrei de pe aeroport a fost orchestrată din Ucraina VIDEO

Liderul republicii majoritar musulmane Daghestan, din Caucazul rus, Serghei Melikov, a dat asigurări luni, fără a prezenta probe, că tulburările de duminică din capitală, când zeci de persoane au luat cu asalt aeroportul în căutare de pasageri evrei, au fost organizate de ucraineni, conform AFP, scrie Agerpres.

'Iniţiatorii acestei acţiuni, evident, sunt inamicii noştri, cei care au organizat aceste acţiuni de pe teritoriul Ucrainei', a declarat liderul Daghestanului pentru presă, citat de agenţia RIA Novosti.

Potrivit lui Melikov, un canal de Telegram, 'Utro Daghestan', critic faţă de autorităţile locale, este administrat de 'trădători' de pe teritoriul Ucrainei. 'Utro Daghestan', urmărit de circa 60.000 de persoane, distribuise un apel la adunare pe aeroportul din Mahacikala duminică seara, spunând că vrea să împiedice sosirea unor pasageri 'indezirabili' cu un avion Red Wings de la Tel Aviv.

În timp ce incidentul era încă în desfăşurare, Israelul a cerut Rusiei să 'protejeze toţi cetăţenii israelieni şi toţi evreii'.

Poliţia rusă a anunţat luni că a arestat 60 de persoane suspectate că au luat cu asalt duminică seara aeroportul din Mahacikala, capitala republicii ruse Daghestan, cu majoritate musulmană. De asemena, „peste 150 de participanţi activi la tulburări au fost identificaţi".

O mulţime de bărbaţi a invadat duminică seara pista şi terminalul aeroportului, în căutarea de pasageri veniţi din Israel. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne rus, nouă poliţişti au fost răniţi în ciocnirile de la aeroport, iar doi dintre ei sunt spitalizaţi.

'În prezent, aeroportul este în întregime sub controlul forţelor de ordine', a adăugat ministerul.

Potrivit site-ului Flightradar, un zbor venind de la Tel Aviv al companiei ruse Red Wings a aterizat duminică la Mahacikala la ora locală 19.00 (16.00 GMT). Conform mediei independente ruse Sota, era vorba despre un zbor de tranzit care urma să redecoleze spre Moscova la ora 21.00 (19.00 GMT).

Autorităţile locale nu au precizat deocamdată dacă avionul şi pasagerii au putut pleca mai departe.

Potrivit Sota, iniţial în faţa aeroportului s-au adunat bărbaţi care vroiau să verifice paşapoartele persoanele care ieşeau, în căutarea de cetăţeni israelieni.

Imagini video difuzate pe Telegram arată alţi bărbaţi forţând barierele, controlând interiorul unor maşini sau forţând porţile unui terminal, sau un alt bărbat urcat pe aripa unui avion Red Wings, apropiindu-se de ferestre.

Un bărbat ţinea o pancartă pe care scria 'Ucigaşii de copii nu îşi au locul în Daghestan', iar alţii strigau 'Allah Akbar' sau agitau steaguri palestiniene.

BREAKING:



A lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia to look for Jewish passengers after finding out that a plane from Tel Aviv is about to land.



They have also stopped police cars in front of the airport and are searching them for Jews.



What's Putin doing?



???????????????? pic.twitter.com/LgaiXaiDqJ