Tucker Carlson la Fox News: "Trudeau învață pe propria piele Lecția lui Ceaușescu!"

După doar o săptămână de proteste ale șoferilor de camioane, regimul comunist din Canada se clatină. Iată mai jos un fragment din editorialul lui Tucker Carlson de joi seara, de la Fox News:

Când politicienii Democrați din Statele Unite au început brusc, toți deodată, ca la comandă, să anuleze ordinele de obligativitate a măștii, am presupus în mod firesc că în spatele deciziei trebuie să se fi aflat vreun nou sondaj de opinie. Cineva din conducerea Partidului Democrat trebuie să fi fost îngrozit văzând cifrele sondajului și a decis să renunțe la „Proiectul Carantina" înainte de alegerile de la jumătatea mandatului (din noiembrie).

Am expus această teorie în emisiunea de ieri seară. Însă mi se pare limpede că trebuie să mai fie vorba și de altceva. Democrații americani au privit spre Nord, spre prietenii lor din partidul aflat la putere în Canada, și i-au văzut înspăimântați. Clasa muncitoare din Canada s-a revoltat în sfârșit, după zeci de ani de abuzuri împotriva ei. Șoferii, cu camioanele lor mari, amenință să răstoarne micul guvern speriat al lui Justin Trudeau. Și au toate șansele să reușească.

Într-adevăr, protestatarii împotriva ordinelor de vaccinare ale lui Trudeau au fost mult mai eficienți decât își imaginau mulți. Pentru Democrații din Statele Unite, avertismentul este destul de clar. În ultimele 48 de ore, șoferii de camioane canadieni au blocat principalele căi comerciale dintre țara lor și a noastră (SUA). Ieri seară, fermierii, folosind utilaje agricole grele, au închis autostrăzile de la frontiera dintre Manitoba și Statele Unite.

O mie o sută de mile mai departe, o scenă similară s-a petrecut la frontiera dintre provicina canadiană Ontario și Statele Unite. Tractoare verzi cu steaguri canadiene s-au înșirat de-a lungul autostrăzii. Însă cea mai importantă blocadă dintre toate are loc chiar acum pe Ambassador Bridge. Este tronsonul privat care leagă Detroit de Windsor, în Ontario.

Dacă trăiți în Upper Midwest știți cu siguranță că un sfert din comerțul dintre Statele Unite și Canada (foarte importanți parteneri comerciali unul pentru celălalt) că miliarde de dolari traversează acest pod și, după cum relatează din Ottawa Molly Line de la Fox, acest pod este complet închis acum.

Molly Line: O îngrijorare din ce în ce mai mare se răspândește în toată Canada, și acum și în Statele Unite, în condițiile în care Convoiul Libertății pune în pericol comerțul de-a lungul frontierei. Șoferii de camioane au blocat traficul pe Ambassador Bridge, care leagă Detroit de Ontario. Un alt pod, care leagă Alberta și Montana, a fost de asemenea închis de protestatari, care cer să se pună capăt restricțiilor COVID și decretelor de vaccinare.

Protestatar: Vrem libertate, libertate fără nici un fel de restricții, și pentru asta luptăm.

Molly Line: Ambassador Bridge este podul cu traficul internațional cel mai mare din America de Nord, pe unde trece 25% din comerțul dintre Canada și SUA.

„Vrem libertate", spun camionagiii, „libertate fără nici un fel de restricții." Este o cerere foarte simplă, însă, deocamdată, șoferii de camioane nu au dobândit această libertate și blocada continuă.

Până acum, blocada a constrâns compania Ford Motor să își închidă una din fabrici, iar în alta să reducă numărul de angajați. Toyota a anunțat că nu va mai putea fabrica vehicule în Ontario până la sfârșitul săptămânii. General Motors a anulat mai multe schimburi de lucru în uzina sa din Lansing, Michigan, din cauza lipsei de piese.

Această manifestație are deci mai puțin de o săptămână, dar a provocat deja o mare suferință cel puțin uneia dintre industriile mondiale. Este greu să exagerăm importanța istorică a evenimentelor la care asistăm. Convoiul de camioane canadiene este manifestația pentru drepturi cea mai reușită din ultima generație. Măcar pentru acest lucru, ea a fost un semnal de alarmă util pentru clasa noastră conducătoare. Cei din clasa muncitoare pot fi oprimați, însă numai până la un punct. Când răspund, doare.

Se dovedește că șoferii de camioane sunt mult mai importanți pentru viitorul țării decât - să zicem - sumedenia de consultanți și invitați de la MSNBC. Cine ar fi crezut? Casa Albă nu este însă interesată de asta.Potrivit Associated Press, în această seară, administrația Biden „a îndemnat guvernul Trudeau să folosească puterile federale pentru a opri această manifestație" a șoferilor de camioane canadieni. Cu alte cuvinte, să o zdrobească în forță.

Politico a relatat că oamenii lui Biden se coordonează cu autoritățile canadiene pentru a „stabili căi de comunicație alternative în jurul manifestațiilor". Pete Buttigieg este cel mai incompetent ministru al Transporturilor pe care l-au avut Statele Unite. Se pare că el este responsabil de această coordonare. Ceea ce nu înțelege Pete este că nu e treabă ușoară. Șoferii de camioane știu mult mai multe despre drumuri decât știu consultanții de la McKinsey.

O cale alternativă, care duce în Alberta, de pildă, a fost deja închisă total. S-au gândit deja la asta înaintea ta, Pete! Blue Water Bridge, care leagă Ontario de Port Huron, Michigan, a raportat în această seară întârzieri de aproape cinci ore. Există o modalitate simplă de a remedia această problemă. Manuel Moroun, care este proprietarul Ambassador Bridge, a discutat cu Justin Trudeau, care nu sclipește de inteligență, cerându-i să renunțe la decretele de vaccinare și podul se va redeschide. Nu e ceva complicat, dar Justin Trudeau nu o va face. Așa cum deja a explicat, șoferii de camioane nu au nici o legitimitate. Sunt niște rasiști, așa că nu e obligat să îi asculte.

Iată-l pe Trudeau, luni, în Parlamentul canadian:

Justin Trudeau: Cetățenii din Ottawa nu merită să fie hărțuiți în cartierele lor. Nu merită să se confrunte cu inerenta violență a unei svastici fluturând pe stradă, sau cu steagul confederat, sau cu insultele și batjocura, doar pentru că poartă mască. Nu asta e Canada... Nu așa sunt canadienii...

Așa, deci, protestatarii nu sunt nici măcar canadieni. Sunt naziști. Așa că nu ești obligat să asculți nimic din ce spun. Poate că trebuie închiși sau expulzați. Televiziunile de stat ale lui Trudeau au tot reluat aceste minciuni, iar și iar, pentru un maximum de efect. Pravda, repetând ca un papagal ce spune Brejnev. Șocant este totuși că și presa americană, care susține că este independentă, face același lucru.

MSNBC: Unii dintre organizatorii acestui protest, care, așa cum am menționat, a început cu mai bine de o săptămână în urmă, doresc răsturnarea guvernului.

MSNBC: Oficialii canadieni au numit situația o „insurecție națională".

CNN: Șeful poliției afirmă că protestele COVID sunt o insurecție națională motivată de nebunie.

CNN: O insurecție națională motivată de nebunie.

CNN: Și gândiți-vă la limbaj. Știu că vă sună familiar, nu-i așa? O amenințare la adresa democrației... insurecție... revoltă...

MSNBC: Poliția afirmă că nu are resursele necesare și că este depășită. A spus că orașul este sub asediu.

MSNBC: Nu sunt doar camionagii... Sunt o sumedenie de... Am auzit că în mulțime sunt simpatizanți QAnon.

CNN: Am discutat cu cetățeni care mi-au declarat că se simt terorizați, intimidați.

MSNBC: Sunt o sectă.

Sunt simpatizanți QAnon în mulțime. Sunt o sectă. Sunt naziști și sunt demenți. Vă puteți imagina? Insurecție pe Edmunt Pettus Bridge! Ei folosesc aceste clișee pentru că de obicei funcționează. Ignorați-i pe acești oameni. Nu-i ascultați. Nu au terminat o facultate. Ceea ce Justin Trudeau pare să nu ia în seamă, însă, este că o mână de ziariști independenți fac jurnalism adevărat în Canada și că mai există o presă liberă.

Astfel, în loc să repete temele de discuție impuse de guvern, așa cum o fac ziariștii lor cretini, la fel ca presa noastră, acești reporteri independenți au transmis ore în șir interviuri cu șoferii înșiși, neprelucrate, astfel încât fiecare să fie liber și să judece cu capul lui ce se întâmplă. Priviți deci aceste canale de streaming câteva minute și veți realiza că șoferii de camioane sunt mult mai puțin odioși și mult mai muncitori decât ziariștii și politicienii care îi numesc naziști.

Iată un protestatar de 24 de ani care a făcut economii și și-a cumpărat propriul camion. Acum este antreprenor. Pierde sute de dolari zilnic deoarece nu mai muncește, dar spune că merită, deoarece sunt mai importante drepturile omului decât banii proprii.

Judecați:

Intervievat: Sunt de acord cu libertatea de a alege singur. Dacă vrei să porți un pampers pe față, n-ai decât! Dar eu de ce trebuie să fiu obligat să port? Din cauza fricii tale, trebuie să port și eu mizeriile astea pe fața mea? Și încă timp de doi ani... Au spus două săptămâni și au devenit doi ani... Ajunge.

Vocea unui muncitor... Ne-am prins că este un nazist, nu-i așa? Pentru că a folosit cuvântul „libertate". Evident, imaginile astea nu au fost difuzate de CBC, care este televiziunea de stat canadiană, și cea mai mincinoasă dintre toate.

Zot e condus de un bărbat de care nu ați auzit, pe nume Matt Garcia. Garcia este unul din cei câțiva operatori independenți de canale YouTube care fac ceea ce media tradiționale refuză să mai facă peste tot. Adică, Garcia stă de vorbă cu oamenii. El relatează. Nu e plătit să facă asta. O face pentru că alții nu o mai fac. Ar trebui să priviți. Este convingător deoarece îi poți auzi pe oameni vorbind și poți decide singur ce crezi despre ce au de spus.

Iată un alt protestatar cu care Garcia a stat de vorbă pe străzile din Ottawa. Acest tip spune că atitudinea autoritară a lui Trudeau îi amintește de ayatollahii din țara din care a venit, Iranul:

Manifestant: Vin din Iran și sunt mândru să mă aflu printre patrioții canadieni care vor libertate. Sunt din Toronto, unde am ținut un discurs pe o scenă, unde am spus că mi-a fost luată o dată libertatea, în Iran, de către ayatollahi. Nu vreau să mi-o pierd încă o dată în Canada.

Deci, ce i se răspunde? Că face parte din QAnon? Că este nazist? Că este suprematist alb? Conducătorii din Canada nu au nici un răspuns. Doar îi acuză pe acești oameni de fanatism și apoi le întorc spatele.

Protestatarii sunt atât de imorali încât nu avem nici o obligație să-i ascultăm, pentru că așa e democrația.

În acest fel, pierdem cu toții, pentru că, de fapt, șoferii de camioane au ceva de spus, iar unii dintre ei o fac foarte articulat. Unii dintre ei sunt chiar foarte elocvenți în privința a ceea ce vor. Așa că ne-am gândit că v-ar plăcea să auziți cele ce urmează:

Șofer de camion: Nu este nimic extremist de a dori ca oamenii să poată lua singuri deciziile, la ei acasă, să decidă ce este cel mai bine pentru familiile lor. Nu este nimic extremist în asta.

Nu, nu este extremism. Dacă doriți să vedeți extremism, priviți mai atent cum clasa conducătoare din Canada reacționează la aceste manifestații categoric ne-extremiste.

Autoritățile canadiene au ajuns să fure lemnele de foc ale șoferilor în condițiile unor temperaturi sub zero grade. Nu e o scorneală. Lemnele nu sunt folosite la vreo infracțiune. Nu le folosesc să spargă magazine de băuturi alcoolice. Protestatarii folosesc lemnele ca să nu moară de frig în februarie, însă poliția lui Trudeau le-a confiscat. Le-au luat și combustibilul cu care șoferii se încălzesc în cabine noaptea.

Protestatar: Au luat canistrele din camion. Era proprietatea lor? Nu. Aveau dreptul să ia canistrele de motorină ale șoferilor din camioane? E corect asta? Corect după ce lege? Ajutorarea și încurajarea infractorilor? Care este infracțiunea? Să ai canistre în camion a devenit o infracțiune? Acest tip se numește Trudeau.

Dacă poliția încalcă legea executând ordinele unui tip care conduce țara, este asta democrație? Nu, nu este. Nu este o țară liberă. Este un loc foarte înfricoșător, și exact asta a devenit Canada sub Justin Trudeau. Vă vom prezenta un alt exemplu. Ele sunt multe, dar nu vom lungi lucrurile. Sunt polițiști care acționează la ordinele lui Justin Trudeau, târând un bărbat la arest și rănindu-l pe drum. De ce? Pentru că a îndrăznit să claxoneze în semn de sprijin pentru camionagii.

Bărbat: Care este numele vostru și numărul insignei? Auziți, rănesc un bătrân, un cetățean canadian... Comunism... Ăsta e comunism... Sunați la poliție! O să vă ajute! Auzi, să arestezi un bătrân! Să vă fie rușine! Să vă fie rușine!

L-au rănit. Căutați pe internet să îi vedeți vânătăile. Deci, Justin Trudeau atacă drepturile omului și atacă și oamenii. Asta va sfârși prin a provoca o reacție dură. Și deja aceasta e pe cale să aibă loc. Provincia Alberta a anunțat că ridică restricțiile COVID și renunță complet la sistemul de pașapoarte de vaccinare. Saskatchewan, Quebec și Île-du-Prince-Edward au făcut la fel. S-au descotorosit de majoritatea restricțiilor COVID în urma protestelor. Ca reacție la proteste. Așa cum a aflat Ceaușescu pe propria piele, când mergi prea departe, oamenii se întorc împotriva ta.