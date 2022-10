Ucraina: 40% din infrastructura electrică este la pământ! Cum va trece populația peste această iarnă

Atacurile aeriene ruseşti au lovit cel puţin jumătate din capacitatea de generare de energie termică a Ucrainei, provocând daune de miliarde de dolari, începând cu 10 octombrie, deşi nu toate acele unităţi de energie au încetat complet să funcţioneze, a declarat vineri ministrul ucrainean al Energiei, German Galuşcenko.

Galuşcenko a spus că Ucraina ar putea avea nevoie de importuri de energie electrică pentru a trece peste iarnă, după ce atacurile care au lovit 30-40% din infrastructura electrică, iar traderii au purtat deja negocieri cu furnizorii.

Moscova şi-a intensificat atacurile săptămâna trecută, folosind rachete alte muniţii pentru a viza Kievul şi infrastructura majoră de energie şi de încălzire, în ceea ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că este o reacţie la atacul ucrainean asupra unui pod către Crimeea anexată.

"Este o capacitate destul de mare. Vă pot spune că este... cel puţin jumătate din capacitatea de generare energie termică, chiar mai mult", a spus Galuşcenko, întrebat despre amploarea pagubelor.

Ucraina se confruntă de obicei cu ierni lungi şi reci, cu temperaturi medii cu câteva grade sub zero Celsius şi minime de până la -20 celsius, deşi meteorologii se aşteaptă la un sezon ceva mai blând în acest an.

Ministrul a spus că crede că Rusia, a cărei invazie în Ucraina se apropie de opt luni, plănuieşte acum să distrugă întregul sistem energetic, deşi a subliniat că deocamdată funcţionează în continuare stabil. "Săptămâna aceasta, au vizat un număr de centrale generatoare de energie termică a spus Galuşcenko. Ucraina a pierdut 4.000 MW din capacitatea de generare ca urmare a atacurilor, a spus el.

La începutul acestei săptămâni, oraşele şi-au restricţionat aprovizionarea cu energie şi au decis utilizarea limitată a energiei electrice, astfel încât companiile energetice să poată repara instalaţiile energetice afectate de un val de atacuri aeriene ruseşti. "Vedem că au vizat o serie de noi (facilităţi), dar şi au bombardat (facilităţi) care fuseseră deja bombardate înainte, pentru a le distruge total", a spus el.

Galuşcenko a avertizat că reconstrucţia infrastructurii deteriorate va dura "luni" şi că Ucraina va urmări Rusia pentru costurile provocate, prin instanţele internaţionale. Cinci muncitori din domeniul energiei au fost ucişi şi 11 răniţi în atacuri, începând cu 10 octombrie, potrivit ministerului.

Galuşcenko a ocupat funcţia de ministru al Energiei din aprilie 2021 şi mai devreme a fost vicepreşedinte la Energoatom, compania nucleară de stat care a devenit proeminentă în timpul războiului, pe măsură ce au crescut temerile în jurul centralei nucleare ocupate de ruşi din Zaporojia.

El a spus că nu vede semne de progres către un acord care să implice Rusia, Ucraina şi agenţia pentru energie nucleară a Naţiunilor Unite privind rezolvarea situaţiei de la centrală, care este cea mai mare centrală nucleară din Europa. Forţele ruse au ocupat fabrica din sudul Ucrainei la puţin timp după invazia declanşată de Moscova, dar este încă operată de personalul ucrainean.

Kievul şi Moscova s-au acuzat reciproc că au bombardat instalaţia şi că riscă un dezastru nuclear. Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a purtat discuţii la Moscova şi Kiev, în efortul de a obţine un acord cu privire la o zonă de siguranţă şi protecţie în jurul centralei.

Întrebat dacă a văzut progrese către un acord, Galuşcenko a spus: "Nu în acest stadiu. Văd că au fost nişte mesaje de la Rafael săptămâna aceasta, că vrea din nou să discute despre cadrul unui acord. Nu ştiu, poate s-a schimbat ceva în poziţia Rusiei, dar nu cred (în) vreo posibilitate de a de acord cu Rusia", a spus el.

Întrebat în ce moment ar fi prea periculos pentru personalul ucrainean să continue să lucreze la uzină, el a spus: "Acest punct este un accident nuclear", explicând că au responsabilitatea de a continua, deoarece nu puteau fi înlocuiţi de Rusia. O evacuare a "miilor" de muncitori ai uzinei ar avea loc, prin urmare, doar "cu câteva ore înainte de (o) catastrofă reală", a spus Galuşcenko.