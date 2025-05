CJUE - Lovitură dură pentru Ursula von der Leyen în scandalul vaccinurilor COVID: Comisia a ascuns ilegal SMS-urile cu Pfizer

Instanța supremă a UE a anulat decizia Comisiei de a refuza ziarului New York Times accesul la mesajele schimbate între președinta Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer, Albert Bourla, constatând că executivul UE nu a explicat în mod plauzibil de ce nu deține textele.

După o lungă luptă între Comisia Europeană și The New York Times cu privire la transparența contractelor privind vaccinul Pfizer COVID-19, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a hotărât astăzi că Comisia "nu a oferit o explicație plauzibilă pentru a justifica neposesia documentelor solicitate", informează Euronews.

Potrivit Curții, Comisia nu poate pretinde pur și simplu că nu deține documentele solicitate; aceasta trebuie să ofere explicații credibile care să permită atât publicului, cât și Curții să înțeleagă de ce documentele respective nu pot fi găsite. CEJ a constatat că The New York Times a prezentat dovezi relevante și coerente care indică existența unor mesaje text între președintele Comisiei și directorul general al Pfizer cu privire la achiziția de vaccinuri COVID-19.

"Aceste contracte au fost cu totul fără precedent într-un context cu totul fără precedent", a declarat un oficial UE înainte de pronunțarea hotărârii. Publicația a descoperit existența mesajelor în 2021 în timpul interviurilor cu Bourla, dar a întâmpinat obstacole atunci când a solicitat accesul la acestea. Comisia a susținut că nu poate furniza textele.

După repetate încercări nereușite de a obține mesajele, The New York Times a sesizat CEJ în ianuarie 2023. Curtea a stabilit acum că Comisia nu a clarificat în mod adecvat dacă mesajele text solicitate au fost șterse și, în caz afirmativ, dacă ștergerea a avut loc în mod deliberat sau automat. Comisia Europeană are acum la dispoziție două luni pentru a contesta decizia Curții de Justiție.