UE critica aprobarea "grabita" a vaccinului Pfizer/BioNTech de catre Marea Britanie

Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters.

Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume care a autorizat utilizarea pe scara larga a unui vaccin impotriva COVID-19, aviz venit la putin mai mult de o luna dupa inceperea evaluarii datelor testelor clinice in urma unui proces de aprobare efectuat in regim de urgenta.

Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), insarcinata cu omologarea medicamentelor in UE, a reactionat la anuntul britanic afirmand ca procedura europeana de autorizare este mai de incredere, intrucat se bazeaza pe mai multe date si implica mai multe verificari. EMA a reafirmat ca va decide pana pe 29 decembrie daca va acorda o autorizatie provizorie pentru vaccinul Pfizer-BioNTech.

La randul sau, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a spus si el ca procedura EMA este ''cel mai eficient mecanism de reglementare prin care tuturor cetatenilor europeni li se va oferi acces la un vaccin sigur si eficace''.

Unii europarlamentari au fost chiar si mai expliciti in criticile lor fata de Regatul Unit, tara care a iesit anul acesta din UE si se afla in negocieri delicate cu europenii privind relatiile post-Brexit. ''Consideram aceasta decizie ca fiind problematica si recomand statelor membre sa nu repete procesul in acelasi mod'' ca britanicii, a declarat Peter Liese, eurodeputat membru al partidului cancelarului german Angela Merkel. ''Cateva saptamani in plus de examinare aprofundata de catre EMA sunt de preferat unei autorizari de urgenta grabite pentru distribuirea unui vaccin'', a adaugat acesta.

Conform normelor europene, un astfel de vaccin necesita autorizarea EMA, dar statele membre ale UE pot sa apeleze la o procedura de urgenta care le permite distribuirea temporara a vaccinului.

Agentia de Reglementare a Produselor Sanitare si Medicale (MHRA) din Regatul Unit a insistat ca autorizarea vaccinului produs de compania americana Pfizer impreuna cu cea germana BioNTech a fost efectuata ''fara a omite proceduri''. ''Siguranta populatiei va avea mereu prioritate. Aceasta recomandare (de folosire a vaccinului) a fost data de MHRA dupa o evaluare stiintifica foarte riguroasa a fiecarei date'', a explicat responsabilul acestei agentii, June Raine, sustinand ca aceste vaccin ''indeplineste cele mai stricte standarde de siguranta, eficacitate si calitate''.