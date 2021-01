Ultimul speech al lui Donald Trump la Casa Albă: "Sa va amintiti de noi cand veti vedea ca se vor intampla lucruri minunate"

Donald Trump a parasit in dimineata zilei de miercuri, 20 ianuarie, Casa Alba, cu cateva ore inainte de finalul mandatului sau, fara sa-l fi primit mai intai pe succesorul sau, Joe Biden. Cu aceasta ocazie, a tinut un ultim discurs din postura de presedinte al SUA.

Donald Trump si sotia lui, Melania, au plecat la resedinta lor din Florida. Decolarea avionului Air Force One, cu care Donald Trump a parasit Washingtonul cu destinatia Florida, s-a petrecut pe fundalul sonor al melodiei "My Way". Melania Trump a avut, de asemenea, o scurta interventie. "A fost cea mai mare onoare a mea sa fiu prima doamna. Va multumesc pentru dragostea si sprijinul dvs. Veti fi in gandurile mele. Dumnezeu sa va binecuvanteze familiile. Si Dumnezeu sa binecuvanteze aceasta frumoasa natiune", a declarat Melania Trump.

"Multumesc foarte mult, si noi va iubim pe voi, va multumesc din toata inima. Au fost patru ani incredibili, am facut atat de multe impreuna, vreau sa multumesc familiei, prietenilor, staff-ului, pentru munca grea. Oamenii nu stiu cat de mult a muncit aceasta familie pentru dumneavoastra. Ar fi putut avea o viata mult mai usoara, dar au ales sa faca asta. A fost ceva foarte special, am facut foarte multe. Prima doamna este o femeie foarte delicata si frumoasa si si-a indeplinit cum trebuie misiunea. E atat de populara printre oameni.

Ce am facut noi a fost uimitor. A fost iesit din comun. Am reconstruit armata SUA, am creat o noua forta numita forta spatiala. Noi nu am fost o administratie obisnuita, am avut grija de veterani, avem o rata de aprobare de 91% printre veterani. Inainte sa venim noi, au fost tratati foarte rau. Asa cum stiti, le acordam servicii deosebite, asistenta medicala, am scapat de oamenii care nu aveau grija de ei asa cum trebuia. De asemenea, am avut cele mai mari reduceri de taxe din istorie. Sper sa nu va creasca taxele.

Daca nu venea pandemia, am fi avut cifre care nu au mai fost vazute vreodata. Am primit o lovitura, am cazut, ne-am ridicat. Bursa deja s-a ridicat mai mult. E mai sus decat era inainte de pandemie, asa ca am marit-o de doua ori, daca as putea spune asa. Sa va amintiti de noi cand veti vedea ca se vor intampla lucruri minunate. Avem cea mai mare tara din lume, cea mai mare economie. Am avut parte de suferinta, dar in ciuda tuturor acestor lucruri, am facut un miracol medical, adica vaccinul.

Am obtinut vaccinul, care a fost dezvoltat in 9 luni. Ar fi trebuit sa dureze foarte mult, dar noi am reusit sa scoatem doua vaccinuri. Am obtinut 75 de milioane de voturi, este un record pentru un presedinte in exercitiu, este un record in toate timpurile pentru un presedinte ales. A fost o onoare pentru mine. Sunt foarte mandru de alegerea procurorilor federali si de cei de la Curtea Suprema. Primul lucru pe care trebuie sa il facem e sa ne aducem respectul si dragostea pentru familiile care au suferit atat de mult din cauza virusului.

A fost un lucru ingrozitor, stim de unde a venit. Va spun ca viitorul acestei tari nu a fost niciodata mai bun. Ii doresc noii administratii succes si noroc. Cred ca vor avea succes pentru ca au deja fundatia pentru a face ceva spectaculos. I-am adus intr-o pozitie in care nu au mai fost niciodata, in ciuda pandemiei", a spus Donald Trump.