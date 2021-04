Un trader de criptomonede din Turcia a fugit din tara cu 2 miliarde de dolari. Aproape 80 de persoane au fost arestate in urma lui

Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pentru 78 de persoane din cauza legaturilor cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari din activele investitorilor.

Politia turca a arestat aproximativ 62 de suspecti din opt orase, inclusiv in Istanbul, unde are sediul platforma Thodex, iar alti 16 suspecti sunt cautati in continuare pe baza a 78 de mandate de arestare emise. Platforma Thodex si-a suspendat tranzactiile dupa ce miercuri a postat un mesaj in care anunta ca are nevoie de cinci zile pentru a gestiona o investitie exterioara neprecizata. Potrivit presei din Turcia, Thodex si-a oprit operatiunile intr-un moment in care detinea active in valoare de cel putin doua miliarde de dolari provenite de la 391.000 de investitori, iar aceste active au devenit imposibil de recuperat.

Intr-o declaratie dintr-o locatie nedezvaluita, directorul general de la Thodex, Faruk Fatih Ozer a promis ca va rambursa banii investitorilor si ca va reveni in Turcia pentru a aparea in fata justitiei, dupa ce Guvernul a blocat conturile companiei iar politia a efectuat o perchezitie la sediul centrul din Istanbul. Oficialii turci au dat publicitatii o fotografie a lui Faruk Fatih Ozer in timp ce trece prin controalele de securitate la aeroportul din Istanbul pentru a se deplasa intr-un loc care nu a fost dezvaluit dar, potrivit unor surse, Ozer s-ar afla in Albania.

Avocatul investitorilor, Oguz Evren Kilic, a declarat ca sute de mii de investitori nu au putut sa isi acceseze portofoliile digitale. "Am demarat procedurilor legale si am depus o plangere la procuratura", a spus avocatul. La randul sau, parchetul a informat ca a demarat o ancheta asupra omului de afaceri pentru "frauda agravata si infiintarea unei organizatii criminale". Un numar mare de cetateni turci s-au indreptat spre criptomonede in incercarea de a-si proteja economiile pe fondul scaderii valorii lirei turcesti si al inflatiei ridicate. In luna martie, inflatia in Turcia a fost de 16,2%, de peste trei ori mai mult decat tinta de 5% a Bancii centrale. In paralel, lira turceasca s-a depreciat cu 10% in raport cu dolarul in acest an, continuand o tendinta care a inceput in urma cu opt ani.