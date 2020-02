A trecut moțiunea! Guvernul Orban este demis

Astăzi s-a votat moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului. S-au numărat voturile iar 261 de parlamentari au votat moțiunea de cenzură. 139 de parlamentari au votat împotrivă. Nu au fost abțineri.

Senatorul PNL, Camen Hărău, a votat împotriva Guvernului Orban. Parlamentarii constănțeni Ion Stelian de la USR și Mircea Dobre din cadrul Pro România nu au votat și au lipsit de la ședință.

Marcel Ciolacu, președintele interimar al social democraților, imediat după rezultatul voturilor a declarat că PSD va face o propunere de premier. „Nu voi vota niciodată un alt Guvern Orban, cum nu am făcut-o nici până acum", a declarat Marcel Ciolacu.

"Din acest moment în joc întră președintele României. Acesta a spus pe 28 decembrie că sunt 50% șanse de anticipate. Privind în Parlament la inconștiența celor de la PSD și PRO România întreg jocul e condus acum de președinte" a declarat Rareș Bogdan.

„Guvernul cade în picioare! Suntem mândrii că am refăcut credibilitatea României atât în fața partenerilor strategi, cât și în fața celor din Europa. Am corectat multe erori: eliminarea accizei, recursul compensatoriu, am adoptat proiectul de lege al bugetului de stat până la data de 31 decembrie, a aplicat legea salarizării, am mărit alocațiile copiilor. În ciuda minciunilor gogonate că vom micșora salariul minim, am crescut salariul minim! Aproape în toate domeniile de activitate am adoptat măsuri favorabile. Numai în ședința de ieri am adoptat 25 OUG, favorabile pentru România. Am adoptat OUG pentru că guvernele anterioare au lăsat România descoperită în rezervele statului. Am adoptat OUG pentru o posibilă infestare cu coronavirus. Am adoptat bani necesari pentru ca ministerele și celelalte autorități să nu mai fie surprinse de lucruri neprevăzute", a declarat Ludovic Orban în presa centrală după rezultatul votului.

„Am câștigat doar o bătălie! Vom câștiga bătălia României. Am căzut pentru că am avut curajul să ne asumăm răspunderea pentru apropierea României de democrație. În viitorul apropiat, indiferent ce-și imaginează cei de la PSD, românii vor avea din nou puterea de a decide, așa cum au votat și pentru referendum. Românii vor vota pentru democrație. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată. Am convocat mâine reuniunea biroului executiv. Vom stabili strategia pentru perioada următoarea la reuniun. Avem analiza pregătită și vom lua decizia pregătită. Noi nu am sacrificat nimic și nici nu vom renunța la alegerea primarilor în două tururi. Sunt convins că dacă președintele dorește să comunice un punct de vedere legat de situație, va comunica public acest punct de vedere", a adăugat Ludovic Orban.

Remus Pricop este cel pe care Victor Ponta și l-ar dori ca premier, potrivit primelor informații. Pro România și PSD vor face trei propuneri de premier. Una dintre acestea este fostul minustrul al Educației, Remus Pricop.