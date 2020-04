Aurelian Badulescu cere urgent explicatii din partea lui Marcel Ciolacu referitor la trecerea proiectului Tinutul Secuiesc la Camera Deputatilor

Tot mai multi lideri PSD au luat atitudine fata de situatia creata la Camera Deputatilor, pentru acceptul tacit al proiectului privind Tinutul Secuiesc. Dupa ce Orlando Teodorovici a cerut explicatii din partea liderului Marcel Ciolacu, iata ca si viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, il trage la refec pe seful sau de partid.

"Scuze si explicatii clare si urgente, domnule Ciolacu!

Solicit public domnului Marcel Ciolacu, ca in calitatea sa de presedinte al Camerei Deputatilor sa explice urgent grava neglijenta a domniei sale si a celorlati parlamentari in contextul aprobarii tacite a Legii autonomiei Tinutului Secuiesc. Consecintele negative pentru societatea romaneasca sunt deja produse, dar ele se vor intensifica in contextul in care nu vor fi scuze si explicatii publice din partea responsabililor.

In calitatea sa de presedinte interimar al PSD, il anunt tot public pe domnul Ciolacu despre continutul real al neglijentei domniei sale pentru electoratul PSD:

ATI GIRAT O CERERE DE DIVORT INTRE PSD SI ARDEAL, domnule presedinte. CU ACTE IN REGULA SI MARTORI!!", este declaratia publica a lui Badulescu.